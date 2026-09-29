Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,77 тенге, евро – 502,38 тенге, рубля – 5,23 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 436 тенге, продажи – 443 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 496 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,9 тенге, продажи – 5,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 439 тенге, продажи – 441 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 495,7 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,96 тенге, продажи – 5,08 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 439 тенге, продажи – 441 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 498,8 тенге, продажи – 504,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,97 тенге, продажи – 5,05.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.