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#Спецпроекты
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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 сентября

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 11:12 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 29 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,77 тенге, евро – 502,38 тенге, рубля – 5,23 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 436 тенге, продажи – 443 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 496 тенге, продажи – 506 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,9 тенге, продажи – 5,1 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 439 тенге, продажи – 441 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 495,7 тенге, продажи – 504 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,96 тенге, продажи – 5,08 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 439 тенге, продажи – 441 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 498,8 тенге, продажи – 504,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,97 тенге, продажи – 5,05.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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