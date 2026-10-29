Что мешает разбогатеть: 4 ошибки, которые совершают почти все

Можно зарабатывать миллионы, но так и не накопить капитал. Более того, некоторые привычные способы приумножения денег способны привести к серьезным убыткам. Почему финансовое благополучие зависит не только от размера доходов и какие ошибки обходятся особенно дорого, выяснял Zakon.kz.

Был миллион и нету...

Представим двух казахстанцев. Один зарабатывает 500 тысяч тенге в месяц, второй – 5 миллионов. Первый регулярно откладывает 10% зарплаты, второй привык тратить все заработанное до тиына. Через 10 лет у первого окажется 6 млн тенге накоплений, даже если деньги не приносили никакого дохода. У второго, несмотря на десятикратное преимущество в заработке, накоплений может не оказаться вовсе.

Как утверждает инвестиционный эксперт Аман Алимбаев, подобные ситуации типичны, ведь с ростом заработков увеличиваются и потребительские запросы. Престижные автомобили, дорогие путешествия становятся привычной частью жизни, а свободных денег для формирования капитала не остается.

"Не важно, сколько вы зарабатываете, важно то, как вы распоряжаетесь заработанным". Аман Алимбаев

Поясним, что в финансовой литературе такое поведение называют инфляцией образа жизни. Как утверждает американский финансовый аналитик Уилл Кентон в статье "Lifestyle Inflation: What It Is, How It Works, and Example", опасность заключается не в дорогих покупках (плохого в них ничего нет), а в постоянных обязательствах, которые человек принимает вместе с повышением уровня потребления.

"Содержание большого дома, автомобиля или платежи по кредитам будут "сосать" из вас деньги независимо от того, сохранилась ли прежняя зарплата". Уилл Кентон

Как квартира в Дубае съела все сбережения

Несколько лет назад часть казахстанских инвесторов увлеклась покупкой строящейся недвижимости в Турции и Дубае. Предложения выглядели заманчиво: первоначальный взнос составлял всего 10% стоимости квартиры, затем каждые полгода требовалось перечислять еще по 10%. После внесения первых 20% покупатель рассчитывал перепродать права на объект с существенной прибылью, не дожидаясь окончания строительства.

По словам Алимбаева, брокеры обещали доход, многократно превышающий первоначальные вложения. Особенно привлекательными такие сделки казались предпринимателям, чей бизнес в тот момент приносил хорошие деньги. Их расчет строился на двух условиях: собственные заработки всегда останутся высокими, а покупатель на недвижимость обязательно и непременно найдется.

"Однако спустя некоторое время дела пошли не так, как предполагалось. Сроки траншей приближались, бизнес стал "проседать", а покупателей не было. В дальнейших вложениях пропадал смысл. Пришлось фиксировать убытки, чтобы не погрязнуть в долгах". Аман Алимбаев

В подобных ситуациях инвестор рискует оказаться заложником собственных обязательств. И главная ошибка была не в покупке зарубежной недвижимости, а в расчете на будущие заработки, которых еще не было.

"Есть поговорка: прошедшее – забыто, грядущее – закрыто, настоящее – даровано. Гарантий в этом мире нет, так что не живите за счет будущих доходов". Аман Алимбаев

Как вовремя признать поражение?

Представим, что некий предприниматель вложил 10 млн тенге в новый бизнес, но проект оказался убыточным. Чтобы спасти первоначальные инвестиции, он добавляет еще 3 млн, затем еще 2 млн. Каждый новый платеж объясняется одинаково: нельзя бросать дело, в которое уже столько вложено.

На фондовом рынке подобная ловушка выглядит чуть иначе. Инвестор покупает акции за миллион тенге, их стоимость падает до 600 тысяч, но продавать бумаги он категорически отказывается. Не потому, что уверен в перспективах компании, а потому, что хочет хотя бы "отбить" первоначальную сумму.

Алимбаев советует в таких случаях пересматривать инвестиционные решения, особенно если дальнейшие вложения требуют новых долгов или угрожают финансовому положению семьи. Временное падение цены само по себе еще не означает, что актив нужно продавать. Важно понять, оправданы ли будущие расходы.

"Обдумайте все, и начните сразу совершать действия по выходу из активов, долгов, обязательств и убыточных сделок – не ждите. Поймите и осознайте, что это был урок жизни, и идите дальше". Аман Алимбаев

От себя отметим, что психологи объяснили подобное поведение еще 40 лет назад. В 1985 году американские исследователи Хэл Аркс и Кэтрин Блумер из Университета Огайо опубликовали работу "The Psychology of Sunk Cost", где описали "эффект невозвратных затрат".

"Человеку психологически трудно отказаться от неудачного решения, поскольку отказ означает окончательное признание неудачи. В инвестициях подобная особенность поведения может стоить миллионов". Хэл Аркс и Кэтрин Блумер

Погоня, которая приводит в западню

Четвертая ошибка, на которую обращает внимание финансист, – постоянный поиск новых возможностей быстро заработать. Получив прибыль на акциях, человек переключается на криптовалюту, затем на очередную перспективную компанию, пытается угадать валютный курс или предстоящее решение центробанка. Каждая сделка кажется шансом заработать больше предыдущего раза.

Проблема в том, что успешная операция не гарантирует следующего успеха. Частые покупки и продажи сопровождаются комиссиями, а эмоциональные решения нередко заставляют инвестора приобретать актив после стремительного роста и избавляться от него во время падения.

"Продолжайте инвестировать деньги туда, где вы их получаете, не сбивайтесь с пути. Такая стратегия со временем принесет свои плоды". Аман Алимбаев

И снова уточним. В 2000 году американские экономисты Брэд Барбер и Терранс Одеан напечатали в The Journal of Finance исследование "Trading Is Hazardous to Your Wealth". Изучив счета более 66 тысяч инвесторов, они обнаружили: те, кто чаще всего покупал и продавал акции, зарабатывали в среднем 11,4% годовых, тогда как рынок вырос на 17,9%.

"Постоянные попытки угадать удачный момент для сделки не увеличивают доход, а существенно его сокращают". Брэд Барбер и Терранс Одеан

Что имеем в итоге? Мы разобрали лишь четыре ошибки, которые мешают накапливать капитал. Но есть и пятая, пожалуй, самая досадная: не извлекать уроков из собственных неудач.

Потерять деньги на неудачной сделке неприятно, но повторить ту же ошибку, не разобравшись в ее причинах, значит заплатить за один и тот же урок дважды. В инвестировании, как и в бизнесе, важно не только уметь зарабатывать, но и понимать, почему ты теряешь деньги, чтобы в следующий раз принять более взвешенное решение.

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