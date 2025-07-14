Ошибки, которые мы совершаем в жару, – как охлаждаться правильно

Летнее солнце нещадно палит. Страдающие от жары жители городов прибегают к разным методам хоть как-то облегчить ее действие на организм. Однако некоторые распространенные способы фельдшер скорой помощи Илья Чернявский назвал бесполезными и даже вредными, сообщает Zakon.kz.

Врач советует, вместо того, чтобы обливать себя холодной водой, что дает лишь кратковременный эффект, смочить полотенце или даже кусок ткани в прохладной воде и приложить его к точкам, где крупные кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи.

"Это шея (в районе сонных артерий), подмышки и запястья. Этот метод позволяет более эффективно снизить температуру внутренних органов, поскольку через эти зоны происходит интенсивный теплообмен с окружающей средой", – объяснил он Газете.Ru.

Распространенной ошибкой в жару Илья Чернявский назвал открывание окон днем, особенно если они выходят на солнечную сторону. Это приводит к нагреву мебели, полов и других поверхностей, которые аккумулируют тепло и затем отдают его, создавая эффект "тепловой ловушки". Окна нужно держать закрытыми и занавешенными в течение дня. Идеальное время для проветривания – ночь и раннее утро, когда температура наружного воздуха минимальна. В это время необходимо создавать сквозняки для эффективного обновления воздуха и охлаждения помещения.

"Замороженная вода в пластиковых бутылках может стать простым и доступным мини-кондиционером. Достаточно заморозить 1,5-2 литра воды в пластиковой бутылке. Использовать ее можно несколькими способами. Первый – перед сном бутылку, обернутую в носок или полотенце, положить в кровать для охлаждения спального места. Второй – разместить несколько таких бутылок перед вентилятором. Это позволит добиться эффекта бюджетного климат-контроля, понизить температуру воздуха в помещении", – посоветовал врач.

В условиях сильной жары организм интенсивно теряет влагу и, что не менее важно, электролиты (соли). Ошибка, которую часто совершают, – употребление больших объемов чистой воды без восполнения электролитов. Это может привести к гипонатриемии, то есть низкому уровню натрия в крови. Это проявляется слабостью, судорогами, головокружением и даже обмороками. Для предотвращения такого состояния критически важно добавлять в питьевую воду щепотку поваренной соли, употреблять слабоминерализованные воды или использовать специальные аптечные электролитные растворы.

"Для облегчения засыпания в жаркую ночь можно применить так называемый египетский метод сна. Он заключается в том, чтобы смочить простыню в воде, тщательно отжать ее и накрыться ею перед сном. Испарение влаги с простыни создает охлаждающий эффект, способствуя комфортному засыпанию даже без кондиционера", – поделился эксперт.

Прием пищи в жару должен быть осознанным. Употребление тяжелых, жирных и наваристых блюд, например шашлыков, пельменей, горячих супов, создает дополнительную нагрузку на организм. Процесс пищеварения, особенно белковой и жирной пищи, требует значительных энергетических затрат, что усиливает внутренний нагрев тела и отвлекает ресурсы от механизмов терморегуляции. Оптимальный рацион в жаркую погоду должен состоять из легких, хорошо усваиваемых продуктов: свежих фруктов и овощей, риса и других легких круп, а также кисломолочных продуктов. Горячие супы лучше заменить на холодные аналоги, такие как окрошка или свекольник.

"Выбор одежды также играет важную роль. Распространенная ошибка – ношение обтягивающей, пусть даже белой, одежды. Такая одежда препятствует естественному испарению пота – основному механизму терморегуляции, что может привести к перегреву. Оптимальным выбором является свободная, просторная одежда светлых тонов, максимально закрывающая тело. Подобный фасон, характерный для традиционного костюма жителей пустынь, обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и защиту от прямых солнечных лучей. Рекомендуемые материалы – натуральные (хлопок, лен) или современные технологичные синтетические ткани, предназначенные для активного отведения влаги", – подчеркнул специалист.

Несмотря на кажущуюся логичность, принятие ледяного душа в жару может быть контрпродуктивным. Резкое воздействие холодной воды приводит к сужению кровеносных сосудов – вазоконстрикции. Это временно нарушает естественные механизмы теплоотдачи организма и может вызвать спазмы или судороги. Оптимальная температура воды для душа должна быть лишь немного прохладнее температуры тела. Кроме того, после душа рекомендуется не вытираться насухо: оставленная на коже влага, испаряясь, будет способствовать дополнительному охлаждению, резюмировал фельдшер.

О том, как еще можно охладить комнату без кондиционера, читайте здесь.