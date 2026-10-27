Золото в Казахстане подешевело на 16%: продавать или ждать нового роста

Еще недавно казахстанцы охотно инвестировали свободные деньги в драгоценный металл. Теперь владельцы слитков подсчитывают убытки и решают, стоит ли продавать золото или ждать восстановления цен. Что происходит на рынке, выяснял Zakon.kz.

От золотых гор до крутых обрывов

Мировой рынок золота переживает затяжную коррекцию. По данным Investing.com, на 27 октября 2026 года драгоценный металл торговался около 4 000 долларов за тройскую унцию (31,1035 грамма). За последнюю неделю он подешевел на 3%, за месяц – на 6,67%, за полгода – на 14,54%.

Как мы упоминали раньше, декабрьские фьючерсы на бирже COMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) начали снижение еще пять дней назад: с 4 130 до 4 082 долларов за унцию. Это был минимум за два с половиной месяца. В последующие дни котировки упали еще больше.

Одним из поводов для распродажи стало падение американских технологических акций на фоне опасений относительно перспектив искусственного интеллекта. За одну торговую сессию индекс Nasdaq Composite потерял 2,6%, S&P 500 снизился на 1,21%.

Вслед за акциями дешевело и золото, хотя традиционно оно считается защитным активом. Bloomberg назвал происходящее нехваткой ликвидности: при резких обвалах фондового рынка инвесторы вынуждены продавать даже надежные активы, чтобы покрывать маржинальные требования.

Дальнейшие перспективы остаются неопределенными. При продолжении падения аналитики рассматривают отметку 3 900 долларов как следующий возможный уровень поддержки. Bank of America ранее допускал снижение до 3 750 долларов за унцию. С другой стороны, смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США способно вернуть интерес инвесторов к драгоценному металлу.

Крепкий тенге испортил золотую сказку

Для владельцев золота в Казахстане ситуация оказалась значительно хуже, чем для инвесторов, оценивающих свои вложения в долларах.

Год назад тройская унция стоила около 4 007 долларов. Сегодня – примерно 4 000 долларов. Фактически мировая цена вернулась к прошлогоднему уровню. Статистика за последние 12 месяцев даже показывает небольшой рост на 0,49%.

Однако в Казахстане за тот же период стоимость грамма золота упала с 69 719 до 58 233,33 тенге. Потери составили 16,48%.

Причина столь заметной разницы заключается прежде всего в укреплении национальной валюты. За год доллар подешевел с 538,13 до 451,05 тенге, или на 16,18%.

Международные котировки золота выражены в долларах, а его стоимость в Казахстане пересчитывается в тенге. Поэтому укрепление национальной валюты снижает местную цену металла, даже если на мировом рынке она остается неизменной.

Продавать или переждать падение?

Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев считает, что ответ зависит прежде всего от целей и сроков вложения средств.

"Все зависит от того, для чего мы вкладываем деньги в золото. Если вы хотите сохранить и приумножить покупательную способность денег, например, на 5, 10 или 15 лет, то смело можете доверить золоту". Ергазы Таубаев

Проверить этот тезис позволяют исторические котировки. 5 апреля 2011 года цена драгоценного металла впервые превысила 1 450 долларов за тройскую унцию. Спустя 15,5 года она составляет около 4 000 долларов. За этот период металл подорожал примерно на 176%, или в 2,76 раза.

Гарвард против золота: неожиданный результат

Для иллюстрации "силы золота" специалист предлагает взять стоимость обучения в одном из самых известных университетов мира – Гарварде (США).

В 2011-2012 учебном году полный год в этом вузе, включая проживание, питание и обязательные сборы, обходился в 52 652 доллара. При тогдашней цене драгоценного металла около 1 450 долларов за унцию для оплаты требовалось 36,3 унции.

В 2026-2027 учебном году аналогичные расходы достигают 91 634 долларов. За 15 лет стоимость образования выросла примерно на 74%. Однако золото за тот же период подорожало на 176%.

Сегодня для оплаты года в Гарварде достаточно продать около 22,9 унции вместо прежних 36,3. Иными словами, необходимое количество драгоценного металла сократилось примерно на 37%.

Финансист предупреждает, что расчет основан на официальных тарифах Гарварда и не учитывает финансовую помощь студентам, налоги и расходы на операции с золотом.

Впрочем, даже убедительная история с Гарвардом не повод переводить все сбережения в золото.

Как ранее рассказывал Zakon.kz, финансисты рекомендуют отводить драгоценному металлу не более 10-15% инвестиционного портфеля, приобретать его постепенно и не использовать для этого деньги, которые могут понадобиться в ближайшее время. Такой подход позволяет пережить падение котировок без необходимости продавать слитки себе в убыток.