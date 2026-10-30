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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 октября

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 11:14 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 30 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,71 тенге, евро – 505,8 тенге, рубля – 5,63 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,3 тенге, продажи – 5,5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 454,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 507 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,33 тенге, продажи – 5,47 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 453,2 тенге, продажи – 454,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 505,3 тенге, продажи – 509,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,33 тенге, продажи – 5,43 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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