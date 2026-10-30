Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,71 тенге, евро – 505,8 тенге, рубля – 5,63 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,3 тенге, продажи – 5,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 454,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,33 тенге, продажи – 5,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453,2 тенге, продажи – 454,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,3 тенге, продажи – 509,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,33 тенге, продажи – 5,43 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.