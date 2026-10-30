Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 30 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,71 тенге, евро – 505,8 тенге, рубля – 5,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,3 тенге, продажи – 5,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 454,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,33 тенге, продажи – 5,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 453,2 тенге, продажи – 454,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 505,3 тенге, продажи – 509,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,33 тенге, продажи – 5,43 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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