Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,65 тенге, евро – 509,99 тенге, рубля – 5,31 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 498 тенге, продажи – 508 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447,3 тенге, продажи – 449,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 502,2 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,10 тенге, продажи – 5,23 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447,3 тенге, продажи – 449,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 502,5 тенге, продажи – 508,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,18 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.