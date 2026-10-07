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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:22 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 7 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,65 тенге, евро – 509,99 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 498 тенге, продажи – 508 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 447,3 тенге, продажи – 449,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502,2 тенге, продажи – 507 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,10 тенге, продажи – 5,23 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 447,3 тенге, продажи – 449,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502,5 тенге, продажи – 508,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,18 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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