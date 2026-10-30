Курс доллара еще немного вырос на торгах 30 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,87 тенге (+0,27).

Курс российского рубля снизился до 5,63 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,21 тенге (+0,005).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,8-454,7 тенге, евро – по 504-508 тенге, рубли – по 5,36-5,47.

Мировые цены на нефть на биржах растут 30 октября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,92%, до 112,93 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на декабрь подорожали на 1,81%, до 103,95 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 453,71 тенге, евро – 505,8 тенге, рубля – 5,63 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 октября, можно здесь.