Фьючерсы на золото резко изменились с ноября 2025 года

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже 3 900 долларов за тройскую унцию впервые с 3 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, по данным на 22:08 по казахстанскому времени, стоимость золота снижалась на 3,27%, до 3 899,60 доллара за тройскую унцию.

К 22:13 стоимость фьючерса ускорила снижение до 3 898,40 доллара за тройскую унцию (-3,3%).

Ранее мы писали о том, как центробанки мира продолжают покупать драгоценный металл, стремясь снизить зависимость от иностранных валют и защитить накопления от финансовых потрясений. Также стало известно, кто обладает самыми большими запасами золота и на каких позициях Казахстан.