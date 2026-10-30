#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
453.87
508.33
5.65
Финансы

Фьючерсы на золото резко изменились с ноября 2025 года

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 04:59 Фото: unsplash
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже 3 900 долларов за тройскую унцию впервые с 3 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, по данным на 22:08 по казахстанскому времени, стоимость золота снижалась на 3,27%, до 3 899,60 доллара за тройскую унцию.

К 22:13 стоимость фьючерса ускорила снижение до 3 898,40 доллара за тройскую унцию (-3,3%).

Ранее мы писали о том, как центробанки мира продолжают покупать драгоценный металл, стремясь снизить зависимость от иностранных валют и защитить накопления от финансовых потрясений. Также стало известно, кто обладает самыми большими запасами золота и на каких позициях Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
05:59, 22 августа 2026
Стоимость золота резко изменилась впервые с мая 2026 года
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
08:05, 29 апреля 2026
Золото и другие драгоценные металлы резко изменились в цене
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
06:58, 01 сентября 2026
Цены на золото показали резкие изменения по сравнению с 19 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
00:44, 31 октября 2026
Появился видеообзор матча КХЛ "Шанхайские Драконы" - "Барыс"
Фото: НОК РК
00:11, 31 октября 2026
Ризабек Айтмухан сделал заявление после поражения на ЧМ по борьбе в Астане
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:55, 30 октября 2026
"Барыс" совершил камбэк и вырвал победу у "Шанхайских Драконов" в матче КХЛ
Фото: &quot;Шанхай Шэньхуа&quot;
23:13, 30 октября 2026
Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий заинтересовал клубы Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: