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Кто обладает самыми большими запасами золота и на каких позициях Казахстан

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 17:04 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Последние оценки международных экспертов показывают, что Казахстан входит в число мировых лидеров по объему государственного золотого запаса и занимает по этому показателю 16-е место в общемировом зачете, сообщает Zakon.kz.

В мире, где доступ к валютному финансированию, платежным системам или государственным облигациям может быть ограничен по политическим причинам, золото становится стратегическим резервом в национальных балансах.

В этом случае золото превратилось в гарант стабильности для любой экономики. С помощью золотого запаса страны получают возможность страховать себя от различных финансовых рисков, снижать зависимость от доллара и евро, удерживать свои валюты от резкого обесценивания, особенно в условиях внешнего давления, сохранять покупательскую способность, а также повышать уровень доверия со стороны иностранных инвесторов.

И все это потому, что у золота нет эмитентов, контрагентов и единого общемирового органа, который может по своему усмотрению наложить санкции на его покупку или добычу.

Страны с наибольшими запасами

Первое место по объему государственного золотого запаса в мире, по версии экспертов американского аналитического онлайн-издания "CEOWORLD", сегодня занимают Соединенные Штаты Америки.

Их государственный золотой резерв, находящийся на балансе Центрального банка, в 2026 году достиг отметки в 8133 тонны.

На втором месте по объему золотого запаса в мире с показателем в 3350 тонн разместилась Германия, а на третьем – Италия. Там объем золотого резерва сегодня составил 2 451,8 тонны.

В топ-10 стран мира с самыми крупными золотыми резервами также вошли Франция (2437 тонн), Россия (2311 тонн), Китай (2308,5 тонны), Швейцария (1039,9 тонны), Индия (880,3 тонны), Япония (846 тонн) и Нидерланды (612,5 тонны).

Запасы по СНГ

Среди стран СНГ самым большим золотым резервом сегодня обладает Россия. Как уже было отмечено выше, она в общемировом зачете занимает 5-е место с объемом государственного золотого запаса в 2311 тонн.

На втором месте среди стран Содружества и 14-м в мире по этому показателю расположился Узбекистан (406,8 тонны), а на третьемКазахстан. Его объем государственного золотого запаса в 2026 году, по оценкам аналитиков "CEOWORLD", достиг отметки в 347,6 тонны, что является 16-м результатом в мире.

Ниже вышеназванных стран объемы золотого запаса среди стран СНГ имеют Азербайджан (24-е место в мире – 200 тонн), Беларусь (51-е место – 53,9 тонны), Кыргызстан (53-е место – 44,8 тонны) и Таджикистан (76-е место – 7,4 тонны).

Последнее место по этому показателю в СНГ занимает Армения, у которой вообще нет золота на балансе государственного резерва.

Страны с самыми низкими запасами

Самыми маленькими запасами золотого резерва среди стран, у кого имеются месторождения этого драгоценного металла, и тех государств, что активно его скупают на мировых рынках, сегодня обладает Исландия – 94-место с объемом в 2 тонны.

Чуть большими запасами, согласно оценкам издания, могут похвастаться Гонконг (2,1 тонны), Сальвадор (2,1 тонны), Люксембург (2,2 тонны), Босния и Герцеговина (3,5 тонны), Мозамбик (3,9 тонны), Зимбабве (4,1 тонны) и Словения (4,2 тонны).

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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