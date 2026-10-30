Драгоценный раскол: Казахстан, Россия и Турция продают золото, а Китай покупает

Золото в 2026 году остается одним из самых востребованных резервных активов. Центробанки мира продолжают покупать драгоценный металл, стремясь снизить зависимость от иностранных валют и защитить накопления от финансовых потрясений, сообщает Zakon.kz.

Однако среди крупнейших участников рынка появились страны, которые предпочитают сокращать свои запасы.

Кто больше верит в желтый металл?

За январь-август 2026 года центральные банки мира приобрели в чистом выражении около 170 тонн золота. Согласно статистике Всемирного совета по золоту (World Gold Council), крупнейшими покупателями стали:

Польша – 98 тонн;

Китай – 80 тонн;

Узбекистан – около 50 тонн;

Казахстан – около 36 тонн;

Чехия – 14 тонн.

В сентябре Китай приобрел еще 23 тонны. Как сообщает WGC, за девять месяцев Народный банк КНР увеличил золотые резервы на 103 тонны, до 2410 тонн. Непрерывная серия покупок достигла 23 месяцев, хотя золото составляет лишь 8,5% международных резервов страны.

На противоположной стороне рынка оказались Турция и Россия. Первая за восемь месяцев сократила запасы на 82 тонны, вторая – на 56 тонн. К концу сентября сокращение российских резервов достигло приблизительно 62 тонн.

Но наиболее любопытная перемена произошла в Казахстане. Страна, занимавшая четвертое место среди покупателей, в октябре объявила о намерении уменьшить долю золота в международных резервах.

Нацбанку кажется, что золота слишком много

К осени 2026 года золотой запас Казахстана достиг 386 тонн. Как ранее сообщал Zakon.kz, его доля в международных резервах приблизилась к 78%. Согласно официальной статистике Нацбанка, на конец сентября стоимость монетарного золота составляла 51,43 млрд долларов при общем объеме резервов 65,88 млрд долларов.

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова в интервью Bloomberg от 12 октября объяснила, почему регулятор считает такое соотношение чрезмерным.

"При такой доле золота наши резервы начинают напоминать портфель, состоящий из одного актива". Алия Молдабекова

По мнению многих аналитиков, в стране стоимость государственных накоплений стала особенно чувствительной к золотым котировкам. Например, если металл занимает 78% резервов и дешевеет на 10%, то при неизменной стоимости остальных активов общая стоимость резервов уменьшается приблизительно на 7,8%.

Нацбанк намерен снизить долю золота до 75% к концу 2026 года. Половину намеченного сокращения предполагается обеспечить физическими продажами металла, вторую половину – продажей опционов.

При этом Нацбанку необязательно продавать золото, чтобы сократить его долю в резервах с 78% до 75%. Достаточно снижения мировых цен на металл: стоимость золотого запаса уменьшится, а вместе с ней и его доля в общих резервах. Если котировки опустятся ниже 4000 долларов за тройскую унцию, целевой показатель может быть достигнут без дополнительных продаж.

Важна и другая особенность казахстанского рынка. Нацбанк обладает приоритетным правом приобретения аффинированного золота отечественного производства. Поэтому объем его запасов зависит не только от инвестиционных решений, но и от закупок металла внутри страны.

Отметим, что за последние годы золото принесло держателям значительный прирост стоимости. В 2024 году металл подорожал на 25,5%, в 2025 году – еще на 67,4%. Но за первые девять месяцев 2026 года его цена снизилась на 4,4%, отмечает аналитическая компания Mennica Skarbowa со ссылкой на World Gold Council.

Российское золото уходит на монеты и бюджетные расходы

У России другая причина сокращения резервов. Здесь речь идет прежде всего об операциях Министерства финансов со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По статистике World Gold Council, к концу августа российский золотой запас уменьшился до 2271 тонны. При этом страна сохраняла шестое место в мире по величине официальных золотых резервов.

11 сентября 2026 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила причины сокращения запасов:

"Небольшое снижение, которое сейчас есть, оно связано в основном с операциями Минфина, со средствами Фонда национального благосостояния, это происходит в рамках бюджетного правила. Также золото используется для производства монет". Эльвира Набиуллина

К слову, 25 октября Euronews сообщил, что за январь-июль через Гонконг прошло около 100 тонн российского золота, почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но эти поставки нельзя автоматически считать продажами из резервов Банка России: экспортировать металл могут коммерческие участники рынка.

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