Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,87 тенге, евро – 508,33 тенге, рубля – 5,65 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 512 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,3 тенге, продажи – 5,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 454,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 504,3 тенге, продажи – 508,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,32 тенге, продажи – 5,43 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 455 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,3 тенге, продажи – 509,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,33 тенге, продажи – 5,43 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.