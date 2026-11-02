Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 ноября

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 2 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,87 тенге, евро – 508,33 тенге, рубля – 5,65 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 512 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,3 тенге, продажи – 5,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 454,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 504,3 тенге, продажи – 508,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,32 тенге, продажи – 5,43 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 455 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 505,3 тенге, продажи – 509,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,33 тенге, продажи – 5,43 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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