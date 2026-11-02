Сильные снегопады и похолодание идут на Казахстан – прогноз погоды на 3-5 ноября 2026 года

В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются осадки, местами сильные, а также похолодание, гололед и туманы. Об этом говорится в прогнозе погоды на 3, 4 и 5 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием антициклона сохранится на большей части территории страны.

"Лишь на западе Казахстана 4-5 ноября с приближением северо-западного циклона пройдут дожди, в отдельных районах – сильные дожди. 3 ноября на востоке под влиянием атмосферных фронтов ожидаются осадки, временами сильные осадки (преимущественно в виде снега), а также гололедные явления. По республике прогнозируются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, на западе днем температура воздуха понизится от +13...+21°С до +6...+19°С, на юго-востоке – от +13...+18°С до +10...+15°С.

"На остальной территории существенных изменений температурного фона не ожидается". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ноябрь-2026. Из него следует, что будет теплее, чем обычно, но с морозами до -18°С и сильными снегопадами. Подробнее – по ссылке.