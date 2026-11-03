Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,64 тенге, евро – 508,17 тенге, рубля – 5,59 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,47 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,6 тенге, продажи – 454,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505 тенге, продажи – 509,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,29 тенге, продажи – 5,41 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,5 тенге, продажи – 455,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,8 тенге, продажи – 509,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,31 тенге, продажи – 5,39 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.