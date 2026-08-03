Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 августа

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 3 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 473,59 тенге, евро – 544,68 тенге, рубля – 5,94 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 538 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,55 тенге, продажи – 5,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 473,4 тенге, продажи – 475,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 542,5 тенге, продажи – 547,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,61 тенге, продажи – 5,75 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 473,8 тенге, продажи – 475,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 541,1 тенге, продажи – 546,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,73. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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