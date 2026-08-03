Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 473,59 тенге, евро – 544,68 тенге, рубля – 5,94 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538 тенге, продажи – 548 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,55 тенге, продажи – 5,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 473,4 тенге, продажи – 475,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 542,5 тенге, продажи – 547,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,61 тенге, продажи – 5,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 473,8 тенге, продажи – 475,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 541,1 тенге, продажи – 546,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,73.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.