Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 3 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,4 тенге, евро – 526,9 тенге, рубля – 5,25 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 523 тенге, продажи – 533 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,25 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 457,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 527,5 тенге, продажи – 533 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,14 тенге, продажи – 5,28 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 455,2 тенге, продажи – 457,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 527,4 тенге, продажи – 532,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,21. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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