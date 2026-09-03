Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,4 тенге, евро – 526,9 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 523 тенге, продажи – 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 457,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 527,5 тенге, продажи – 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,14 тенге, продажи – 5,28 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455,2 тенге, продажи – 457,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 527,4 тенге, продажи – 532,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,21.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.