Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,26 тенге, евро – 506,7 тенге, рубля – 5,58 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,42 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,3 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,6 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,36 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,5 тенге, продажи – 454,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 506,2 тенге, продажи – 510,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,36 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.