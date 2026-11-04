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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 ноября

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 4 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,26 тенге, евро – 506,7 тенге, рубля – 5,58 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 457 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 510 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,42 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 452,3 тенге, продажи – 454 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 505,6 тенге, продажи – 510 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,36 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 452,5 тенге, продажи – 454,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 506,2 тенге, продажи – 510,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,36 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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