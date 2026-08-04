Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,38 тенге, евро – 547,73 тенге, рубля – 5,93 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538 тенге, продажи – 548 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,52 тенге, продажи – 5,72 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 472,5 тенге, продажи – 474,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 541,9 тенге, продажи – 547 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,60 тенге, продажи – 5,74 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 473,8 тенге, продажи – 475,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 542 тенге, продажи – 547 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,60 тенге, продажи – 5,74.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.