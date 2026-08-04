Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 августа

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 4 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,38 тенге, евро – 547,73 тенге, рубля – 5,93 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 538 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,52 тенге, продажи – 5,72 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 472,5 тенге, продажи – 474,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 541,9 тенге, продажи – 547 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,60 тенге, продажи – 5,74 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 473,8 тенге, продажи – 475,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 542 тенге, продажи – 547 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,60 тенге, продажи – 5,74. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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