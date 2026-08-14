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Право

Скорректированы пруденциальные нормативы для казахстанских банков

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 09:24 Фото: freepik
Постановлением АРРФР РК от 3 августа 2026 года внесены изменения в пруденциальные нормативы и лимиты, обязательные к соблюдению банкам с универсальной банковской лицензией, банкам с базовой банковской лицензией, исламским банкам, предельных значений и методик расчетов, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что в состав пруденциальных нормативов и лимитов для обязательного соблюдения банками с универсальной банковской лицензией входят:

  • минимальный размер уставного и собственного капиталов банка;
  • коэффициент достаточности собственного капитала;
  • максимальный размер риска на одного заемщика;
  • коэффициенты ликвидности;
  • коэффициенты покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования;
  • капитализация банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан;
  • коэффициент по размещению части средств банка во внутренние активы;
  • коэффициент левериджа;
  • минимальный размер выделенных активов для осуществления исламских банковских операций;
  • лимиты открытой валютной позиции;
  • минимальный размер обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков (новый параметр. – Прим. ред.).

Помимо этого, добавлена новая глава, которая определяет минимальный размер обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков.

Требование к расчету минимального размера обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков, распространяется на системно значимые банки.

К инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков, относятся финансовые инструменты, включая инструменты собственного капитала и долговые финансовые инструменты банка, соответствующие критериям, определенным пунктами 1, 2 и 3 статьи 86 закона о банках.

Долговые финансовые инструменты, предназначенные для включения в состав инструментов, обеспечивающих общую способность к поглощению (покрытию) убытков, соответствуют следующим требованиям:

  • в случае оформления долгового обязательства в виде банковского вклада (депозита) договор банковского вклада содержит указание на его оформление в целях включения в состав инструментов, обеспечивающих общую способность поглощения (покрытия) убытков, и положение о его соответствии требованиям;
  • в случае выпуска долговых ценных бумаг проспект эмиссии содержит указание на их выпуск в целях включения в состав инструментов, обеспечивающих общую способность поглощения (покрытия) убытков, и положение о соответствии таких инструментов требованиям.

Минимальный размер обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков (TLAC), определяется как произведение суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска, на следующие процентные значения:

  • 13% – с 1 января по 31 декабря 2027 года;
  • 14% – с 1 января по 31 декабря 2028 года;
  • 15% – с 1 января по 31 декабря 2029 года;
  • 16% – с 1 января по 31 декабря 2030 года;
  • 17% – с 1 января по 31 декабря 2031 года;
  • 18% – с 1 января 2032 года.

Постановление вводится в действие с 23 августа.

Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили признаки ухудшения финансовой устойчивости банка.

Также мы сообщали, что приняты правила, по которым будут оценивать жизнеспособность банка.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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