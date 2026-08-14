Скорректированы пруденциальные нормативы для казахстанских банков
В документе говорится, что в состав пруденциальных нормативов и лимитов для обязательного соблюдения банками с универсальной банковской лицензией входят:
- минимальный размер уставного и собственного капиталов банка;
- коэффициент достаточности собственного капитала;
- максимальный размер риска на одного заемщика;
- коэффициенты ликвидности;
- коэффициенты покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования;
- капитализация банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан;
- коэффициент по размещению части средств банка во внутренние активы;
- коэффициент левериджа;
- минимальный размер выделенных активов для осуществления исламских банковских операций;
- лимиты открытой валютной позиции;
- минимальный размер обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков (новый параметр. – Прим. ред.).
Помимо этого, добавлена новая глава, которая определяет минимальный размер обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков.
Требование к расчету минимального размера обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков, распространяется на системно значимые банки.
К инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков, относятся финансовые инструменты, включая инструменты собственного капитала и долговые финансовые инструменты банка, соответствующие критериям, определенным пунктами 1, 2 и 3 статьи 86 закона о банках.
Долговые финансовые инструменты, предназначенные для включения в состав инструментов, обеспечивающих общую способность к поглощению (покрытию) убытков, соответствуют следующим требованиям:
- в случае оформления долгового обязательства в виде банковского вклада (депозита) договор банковского вклада содержит указание на его оформление в целях включения в состав инструментов, обеспечивающих общую способность поглощения (покрытия) убытков, и положение о его соответствии требованиям;
- в случае выпуска долговых ценных бумаг проспект эмиссии содержит указание на их выпуск в целях включения в состав инструментов, обеспечивающих общую способность поглощения (покрытия) убытков, и положение о соответствии таких инструментов требованиям.
Минимальный размер обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков (TLAC), определяется как произведение суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска, на следующие процентные значения:
- 13% – с 1 января по 31 декабря 2027 года;
- 14% – с 1 января по 31 декабря 2028 года;
- 15% – с 1 января по 31 декабря 2029 года;
- 16% – с 1 января по 31 декабря 2030 года;
- 17% – с 1 января по 31 декабря 2031 года;
- 18% – с 1 января 2032 года.
Постановление вводится в действие с 23 августа.
Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили признаки ухудшения финансовой устойчивости банка.
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