Скорректированы пруденциальные нормативы для казахстанских банков

Постановлением АРРФР РК от 3 августа 2026 года внесены изменения в пруденциальные нормативы и лимиты, обязательные к соблюдению банкам с универсальной банковской лицензией, банкам с базовой банковской лицензией, исламским банкам, предельных значений и методик расчетов, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что в состав пруденциальных нормативов и лимитов для обязательного соблюдения банками с универсальной банковской лицензией входят:

минимальный размер уставного и собственного капиталов банка;

коэффициент достаточности собственного капитала;

максимальный размер риска на одного заемщика;

коэффициенты ликвидности;

коэффициенты покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования;

капитализация банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан;

коэффициент по размещению части средств банка во внутренние активы;

коэффициент левериджа;

минимальный размер выделенных активов для осуществления исламских банковских операций;

лимиты открытой валютной позиции;

минимальный размер обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков (новый параметр. – Прим. ред.).

Помимо этого, добавлена новая глава, которая определяет минимальный размер обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков.

Требование к расчету минимального размера обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков, распространяется на системно значимые банки.

К инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков, относятся финансовые инструменты, включая инструменты собственного капитала и долговые финансовые инструменты банка, соответствующие критериям, определенным пунктами 1, 2 и 3 статьи 86 закона о банках.

Долговые финансовые инструменты, предназначенные для включения в состав инструментов, обеспечивающих общую способность к поглощению (покрытию) убытков, соответствуют следующим требованиям:

в случае оформления долгового обязательства в виде банковского вклада (депозита) договор банковского вклада содержит указание на его оформление в целях включения в состав инструментов, обеспечивающих общую способность поглощения (покрытия) убытков, и положение о его соответствии требованиям;

в случае выпуска долговых ценных бумаг проспект эмиссии содержит указание на их выпуск в целях включения в состав инструментов, обеспечивающих общую способность поглощения (покрытия) убытков, и положение о соответствии таких инструментов требованиям.

Минимальный размер обязательств по инструментам, обеспечивающим общую способность поглощения (покрытия) убытков (TLAC), определяется как произведение суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска, на следующие процентные значения:

13% – с 1 января по 31 декабря 2027 года;

14% – с 1 января по 31 декабря 2028 года;

15% – с 1 января по 31 декабря 2029 года;

16% – с 1 января по 31 декабря 2030 года;

17% – с 1 января по 31 декабря 2031 года;

18% – с 1 января 2032 года.

Постановление вводится в действие с 23 августа.

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