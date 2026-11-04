Тарифы за проезд по платным дорогам могут повысить в Казахстане

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах правительства 4 ноября 2026 года рассказал, кого коснется повышение тарифов за проезд по платным дорогам Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Максат Калиакпаров отметил, что инфраструктура требует оплаты.

"В России, Беларуси, Узбекистане тарифы от 2 до 5 раз выше, чем у нас. То есть получается, наши перевозчики там оплачивают в два-пять раз больше, а у нас иностранные перевозчики практически не платят. Создана рабочая группа по изучению международного опыта. Безусловно, это будет касаться вопросов увеличения тарифов, но при этом для отечественных перевозчиков будут предусмотрены меры господдержки", – заверил вице-министр.

Однако он не сказал, насколько предлагается повысить тарифы. Пояснил лишь, что меры будут вводиться не сразу, а поэтапно. Не ожидают в Минтранспорта и переноса расходов на стоимость перевозимых товаров.

"Мы же все считаем, и вот в стоимости товара именно проезд по платной дороге составляет меньше 1%", – подчеркнул Максат Калиакпаров.

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