Куда идут доходы с платных дорог – ответ главы "КазАвтоЖола"

Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев 22 сентября 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал цены за проезд на платных дорогах, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, в Казахстане одни из самых дешевых дорог.

"У нас дороги – самые дешевые, если сравнить с Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном. У нас дешевле. Благодаря этому (платным дорогам. – Прим. ред.) за последние три года осуществлен закуп более 1,8 тысячи специализированной техники, посредством которой мы содержим эти дороги", – сказал Дархан Иманашев.

Кроме того, по словам спикера, за счет этих средств обновляются дорожное покрытие и разметки, устанавливаются ограждения от скота.

"Это все – за счет платности. И поэтому мы дополнительно из бюджета деньги не просим", – заверил Дархан Иманашев.

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