Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,91 тенге, евро – 509,43 тенге, рубля – 5,53 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 504 тенге, продажи – 514 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,48 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,4 тенге, продажи – 454,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 506,1 тенге, продажи – 510,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,38 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,6 тенге, продажи – 454,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 506,7 тенге, продажи – 510,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,34 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.