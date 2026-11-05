Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 5 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,91 тенге, евро – 509,43 тенге, рубля – 5,53 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 504 тенге, продажи – 514 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,48 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452,4 тенге, продажи – 454,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 506,1 тенге, продажи – 510,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,38 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452,6 тенге, продажи – 454,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 506,7 тенге, продажи – 510,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,34 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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