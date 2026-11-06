Смог в Алматы: власти перечислили виновников

В управлении экологии и окружающей среды Алматы 6 ноября 2026 года перечислили основные источники загрязнения воздуха в городе, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, около 60% годового объема выбросов загрязняющих веществ приходится на автотранспорт.

"Это порядка 113 тыс. тонн в год. При этом автомобили – не единственный источник загрязнения атмосферного воздуха", – отметили в управлении.

С начала года проверено свыше 15,5 тыс. автомобилей, в около 3,2 тыс. случаях выявлено превышение допустимых норм выхлопа.

Общий объем выбросов в городе составлял около 189 тыс. тонн. То есть основная доля приходилась на автомобильный транспорт.

В холодное время года дополнительную нагрузку на атмосферу создают частные дома, отапливаемые углем и дровами, а также объекты, использующие твердое и жидкое топливо, в том числе бани и заведения общественного питания, в частности шашлычные.

На качество воздуха влияют и природные особенности Алматы. Город расположен у подножия Заилийского Алатау. Зимой, особенно в безветренную погоду, здесь возникает температурная инверсия: теплый слой воздуха препятствует рассеиванию выбросов, из-за чего загрязняющие вещества накапливаются в нижних слоях атмосферы.

"Для улучшения качества воздуха в Алматы предусмотрено поэтапное введение новых экологических требований. В частности, утвержденные 30 декабря 2025 года Правила охраны атмосферного воздуха предусматривают усиление контроля за стационарными источниками загрязнения, применение газоочистного оборудования и ограничение использования твердого и жидкого топлива в газифицированных районах", – рассказали в управлении.

Отдельное направление связано с сокращением выбросов от транспорта. В городе продолжается обновление автобусного парка, расширяется сеть выделенных полос для общественного транспорта. Эти меры направлены на развитие альтернативы поездкам на личных автомобилях.

Также в Алматы с апреля реализуется пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). На пилотном этапе участие предусмотрено на добровольной основе, без введения платы за въезд, штрафов и ограничений движения.

"Работа по снижению загрязнения воздуха предусматривает меры как в транспортной сфере, так и в отношении объектов, использующих топливо и выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферу", – резюмировали в ведомстве.

Полиция Алматы тоже принимает меры по улучшению экологической обстановки в городе. В том числе, идет проверка транспорта на превышение установленных нормативов выбросов.