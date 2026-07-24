Глава Нацбанка прокомментировал предложение об отмене коэффициента долговой нагрузки для автокредитов

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 24 июля 2026 года на брифинге в организации прокомментировал предложение отменить коэффициент долговой нагрузки (КДН) для автокредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

С такой инициативой ранее выступило Министерство промышленности и строительства для повышения доступности машин.

"В последние три года рост портфеля автокредитов был около 60%. Немного ухудшается качество кредитов – 5,7% кредитов третьей стадии. Ряд кредитов банки уже начали списывать за баланс. Мы не хотим, чтобы эта статистика подчищалась и давала более благоприятную картину. Мы пока решения не принимали", – сказал Сулейменов.

По его словам, предполагается, что с 1 января 2027 года КДН в более мягком или в более жестком виде будет введен для автокредитов.

"Но, безусловно, мы посмотрим, как это будет влиять. Если кредитный портфель будет улучшаться, если темп роста кредитного портфеля по автомобилю будет более сбалансированным, мы примем это во внимание", – добавил глава Нацбанка.

Ранее глава Нацбанка объяснил решение по базовой ставке.