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Сулейменов: КДН для автокредитов не вернут с 2027 года, льготу для жилстройсбережений продлят до 2029 года

КДН для автокредитов не вернут с 2027 года, льготу для жилстройсбережений продлят до 2029 года, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 19:13 Фото: Национальный банк РК
Национальный банк Казахстана продлит до конца 2029 года освобождение займов жилстройсбережений от требования по коэффициенту долговой нагрузки (КДН).

Также на год откладывается возврат КДН для автокредитов. Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на заседании экспертно-аналитического дискуссионного клуба НБК.

"В принципе, мы решение уже субстантивное приняли внутри, оформим его постановлением правления. Мы считаем, что по Жилстрою можно продлить года на два, до конца 2029 года, потому что там портфель хороший, необходимости сейчас ужесточать не наблюдаем. Все под контролем", – сказал он.

По словам Сулейменова, на рынке автокредитования ситуация стабилизировалась. Ранее годовой рост портфеля достигал 73-75%, а выдачи увеличивались на 100%. За последние 12 месяцев рост замедлился до 13-14%.

"Мы боялись перегрева и очень внимательно за этим наблюдали. В течение этого года ситуация стабилизировалась. С 1 января ужесточения не планируется. Думаем, что это нормально", – отметил глава Нацбанка.

Ранее требование по максимальному уровню КДН не распространялось на займы в рамках системы жилстройсбережений с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. Для автокредитов расчет КДН временно отменили с февраля 2025 года до конца 2026 года, и с 1 января 2027 года коэффициент планировалось снова учитывать.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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