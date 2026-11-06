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Финансы

Как превратить 50 тысяч тенге в миллионы: рассчитываем инвестиции на 10 и 20 лет

часы и деньги, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 14:08 Фото: pixabay
Если ежемесячно откладывать по 50 тысяч тенге, за 20 лет собственные накопления составят 12 млн тенге. Но при грамотном инвестировании эта сумма может вырасти в несколько раз. Какие инструменты приносят больше дохода и что важно учитывать при выборе инструмента, в материале Zakon.kz.

От 12 до 115 миллионов: где подвох?

Инвестиционный эксперт Турар Абди предлагает рассмотреть простой пример: допустим, человек ежемесячно откладывает по 50 тысяч тенге. За десять лет он внесет 6 млн тенге, за двадцать – 12 млн.

Если размещать деньги на депозите под 18% годовых с ежемесячной капитализацией, через двадцать лет накопления теоретически достигнут примерно 115 млн тенге. Из них 103 млн составят проценты.

Однако у такого расчета есть существенный недостаток.

"В реальной жизни этот расчет не сработает по одной простой причине: банки не будут давать 18% годовых на протяжении 20 лет".Турар Абди

Ставки по депозитам меняются вслед за инфляцией и денежно-кредитной политикой Нацбанка. Поэтому сегодняшнюю доходность нельзя автоматически распространять на следующие два десятилетия.

Эксперт предлагает ориентироваться на более умеренные ставки. По его оценке, средняя доходность тенговых депозитов в 2006-2026 годах составляла около 11,3% годовых.

При таком условии при ежемесячном пополнении на 50 тысяч тенге получаются следующие результаты:

  • Через 10 лет – около 11 млн тенге, из которых 6 млн внесены самим вкладчиком.
  • Через 20 лет – около 45 млн тенге, включая 33 млн начисленных процентов.

Это расчетная модель, а не фактическая история конкретного депозита. Но она показывает, насколько сильно на итоговую сумму влияет капитализация процентов.

Американские акции: миллионы на росте доллара

Второй инструмент, который рассматривает эксперт, – инвестиции в фондовый рынок США.

В качестве примера Абди приводит SPYM – биржевой инвестиционный фонд, одной из крупнейших в мире организаций по управлению активами. Фонд позволяет вложить деньги сразу в акции примерно 500 ведущих американских компаний, входящих в индекс S&P 500, включая Apple, Microsoft и Amazon. Вместо покупки акций каждой компании по отдельности инвестор приобретает пай фонда, стоимость которого меняется вместе с американским фондовым рынком.

По информации эксперта, за десять лет среднегодовая доходность фонда с учетом реинвестирования дивидендов составляла 15,31% в долларах. С момента создания в ноябре 2005 года – 11,29% годовых.

Здесь важно понимать, что для казахстанцев доходность американских акций зависит еще и от курса валют. В 2006 году доллар стоил примерно 126-128 тенге, а в начале ноября 2026 года – около 452 тенге. Таким образом, инвесторы могли получать дополнительную выгоду при пересчете стоимости американских активов в национальную валюту.

По оценке Турара Абди, ежемесячные вложения по 50 тысяч тенге в американские акции за двадцать лет могли обеспечить капитал от 97 до 140 млн тенге.

Уточним, что эти суммы нельзя считать подтвержденным историческим результатом. Для точного расчета необходимо учесть все условные ежемесячные вложения за 20 лет (всего 240 покупок), изменения биржевых котировок, валютных курсов и полученные дивиденды.

"Конечно, никто не знает, каким будет мир через следующие 20 лет, и прошлая доходность не гарантирует точную цифру в будущем".Турар Абди

Американский фондовый рынок способен приносить и серьезные убытки. Во время финансового кризиса 2008 года индекс S&P 500 потерял 38,5% стоимости, в марте 2020 года на фоне пандемии обвалился почти на 34% за месяц, а по итогам 2022 года снизился на 19,4%. Это показатели без учета дивидендов. Инвестор, которому понадобились деньги в период такого падения, рисковал продать акции значительно дешевле, чем рассчитывал.

Золото: свадьба за 13 граммов

Еще один инструмент для заработка – золото. У него есть преимущество, которое не всегда отражают расчеты доходности. Стоимость металла можно измерять не только деньгами, но и товарами или услугами, которые вы намерены приобрести в будущем.

Такой подход предлагает старший сотрудник инвестиционной компании Ергазы Таубаев. Он рассматривает покупку золота как способ заранее накопить на крупные семейные расходы: свадьбу, образование детей или приобретение недвижимости.

Показателен пример со свадебным банкетом в Алматы.

  • В 2016 году обслуживание одного гостя стоило в среднем 12 тысяч тенге. Банкет на 40 человек обходился приблизительно в 480 тысяч тенге (данные по прайс-листам популярных ресторанов). При цене золота 13 420 тенге за грамм (цены ноября 2016 года) для оплаты требовалось около 36 граммов.
  • В 2026 году стоимость обслуживания – около 20 тысяч тенге на человека. Банкет на 40 гостей обойдется уже в 800 тысяч тенге. Но при цене золота около 59,9 тысячи тенге за грамм (данные Нацбанка на 6 ноября 2026 года) для оплаты потребуется всего 13,4 грамма.

Получается, что за десять лет выбранный банкетный ориентир подорожал примерно на 67%, а золото в тенге – в 4,46 раза.

"Сравнение, конечно, приблизительное, но оно показывает, как рост стоимости драгоценного металла способен опережать удорожание отдельных услуг".Ергазы Таубаев

Гарантировать, что через десять лет тех же граммов драгметалла хватит на торжество, невозможно. Цена золота и стоимость свадебных услуг могут изменяться совершенно по-разному, но сам факт инвестиций в золото как в "отложенную покупку" интересен.

При долгосрочных накоплениях важно учитывать инфляцию. Сумма, которая сегодня кажется огромной, через двадцать лет может обладать значительно меньшей покупательной способностью.

Как видим, способов сохранить и приумножить сбережения немало. Одни выбирают депозиты, другие покупают золото или акции. Но при любой стратегии решающее значение имеет время. Чем длиннее инвестиционный горизонт, тем больше возможностей использовать сложный процент, реинвестировать доход и переждать неблагоприятные периоды на рынке. При этом откладывать начало накоплений – самая главная и дорогая ошибка.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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