Женщина 20 лет повторяла одно и то же действие и проснулась с миллионами на счету

Верность одним и тем же цифрам на протяжении 20 лет принесла жительнице США 150 тысяч долларов (около 67 млн тенге). Женщина решила рискнуть и взяла сразу три одинаковых билета на один розыгрыш, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание UPI, победительница из города Уайт-Плейнс приобрела три счастливых билета в местном магазине. На протяжении 20 лет она заполняла карточки строго своими постоянными номерами.

Увидев результаты розыгрыша, американка не сразу поверила своим глазам и решила перепроверить данные с помощью родственницы.

"Первым делом я позвонила сестре, чтобы она зачитала мне эти цифры. Мне нужно было поговорить с кем-то, кто тоже разбирается в азартных играх", – поделилась победительница.

Сестра подтвердила, что каждый из трех купленных билетов принес выигрыш в размере 50 тысяч долларов (около 22 млн тенге), а суммарный куш составил 150 тысяч долларов (около 67 млн тенге).

Выигранные средства супруги планируют направить на ремонт и обновление своего дома.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи лишится выигрыша в 616 млн тенге через три дня.