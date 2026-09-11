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Мир

Женщина 20 лет повторяла одно и то же действие и проснулась с миллионами на счету

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 00:45 Фото: Zakon.kz
Верность одним и тем же цифрам на протяжении 20 лет принесла жительнице США 150 тысяч долларов (около 67 млн тенге). Женщина решила рискнуть и взяла сразу три одинаковых билета на один розыгрыш, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание UPI, победительница из города Уайт-Плейнс приобрела три счастливых билета в местном магазине. На протяжении 20 лет она заполняла карточки строго своими постоянными номерами.

Увидев результаты розыгрыша, американка не сразу поверила своим глазам и решила перепроверить данные с помощью родственницы.

"Первым делом я позвонила сестре, чтобы она зачитала мне эти цифры. Мне нужно было поговорить с кем-то, кто тоже разбирается в азартных играх", – поделилась победительница.

Сестра подтвердила, что каждый из трех купленных билетов принес выигрыш в размере 50 тысяч долларов (около 22 млн тенге), а суммарный куш составил 150 тысяч долларов (около 67 млн тенге).

Выигранные средства супруги планируют направить на ремонт и обновление своего дома.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи лишится выигрыша в 616 млн тенге через три дня.

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Канат Болысбек
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