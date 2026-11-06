Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 ноября
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:10 6 ноября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,22 тенге, снизившись на 3,94 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 500,18 тенге (-6,85).
Курс российского рубля снизился до 5,46 тенге (-0,05).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,17 тенге (-0,68).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,3-450,4 тенге, евро – по 499,2-504,4 тенге, рубли – по 5,21-5,33 тенге.
Утром 6 ноября Национальный банк установил курс доллара 451,87 тенге, евро – 507,31 тенге, рубля – 5,53 тенге.
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