"С красивым и умным мужчиной": Ксения Собчак ответила на неожиданное предложение Эмина Агаларова

5 ноября 2026 года известной российской журналистке и телеведущей Ксении Собчак исполнилось 45 лет. С личным праздником юбиляршу поздравил один из богатейших бизнесменов Азербайджана и музыкант Эмин Агаларов, который обратился к ней с неожиданным предложением, сообщает Zakon.kz.

Сначала 46-летний предприниматель поздравил именинницу в своем Telegram-канале.

"Ксения Собчак – настоящий человек-танк. Успевает все и везде! Не перестаю удивляться твоей энергии, работоспособности и умению совмещать столько разных проектов... Поздравляю тебя с днем рождения! Новых успехов и ярких результатов, которых ты всегда умеешь добиваться", – написал Эмин Агаларов.

Затем он посвятил Собчак пост в Instagram.

Агаларов напомнил, что недавно на одной из премий вручил телеведущей награду "Легенда медиаиндустрии".

"Это действительно про тебя! Столько энергии, идей и проектов – не перестаю удивляться, как ты все успеваешь. Желаю еще больше ярких побед и всего самого лучшего", – подчеркнул бизнесмен.

В заключение Эмин предложил Ксении, которая также является популярным интервьюером, стать героиней его подкаста.

"Жду тебя у себя на подкасте Emin Live, нам точно есть о чем поговорить", – обратился Агаларов к Собчак.

Реакции от Ксении долго ждать не пришлось.



"Всегда с радостью поговорю с умным и красивым мужчиной", – ответила Собчак на неожиданное предложение Эмина.

Правда, когда это произойдет, телеведущая не уточнила.

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