Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 9 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,14 тенге, евро – 499,54 тенге, рубля – 5,46 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,33 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448,8 тенге, продажи – 450,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 499,2 тенге, продажи – 504,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,29 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 450,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500,7 тенге, продажи – 505,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,21 тенге, продажи – 5,28 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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