Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,14 тенге, евро – 499,54 тенге, рубля – 5,46 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448,8 тенге, продажи – 450,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 499,2 тенге, продажи – 504,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,29 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 450,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500,7 тенге, продажи – 505,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,21 тенге, продажи – 5,28 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.