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Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 9 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,14 тенге, евро – 499,54 тенге, рубля – 5,46 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,33 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 448,8 тенге, продажи – 450,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 499,2 тенге, продажи – 504,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,29 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 450,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 500,7 тенге, продажи – 505,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,21 тенге, продажи – 5,28 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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