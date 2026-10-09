Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,94 тенге, евро – 502,05 тенге, рубля – 5,26 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,37 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 454,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,24 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,3 тенге, продажи – 454,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,3 тенге, продажи – 511,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.