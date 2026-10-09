Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 октября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 9 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,94 тенге, евро – 502,05 тенге, рубля – 5,26 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 510 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,37 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 454,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 505 тенге, продажи – 510 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,24 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452,3 тенге, продажи – 454,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 505,3 тенге, продажи – 511,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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