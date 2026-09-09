Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,46 тенге, евро – 527,72 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454 тенге, продажи – 461 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 524 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 456 тенге, продажи – 458 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 529,7 тенге, продажи – 534,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,24 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 456 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 528,7 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.