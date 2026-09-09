Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 9 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,46 тенге, евро – 527,72 тенге, рубля – 5,25 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454 тенге, продажи – 461 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 524 тенге, продажи – 534 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 456 тенге, продажи – 458 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 529,7 тенге, продажи – 534,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,24 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 456 тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 528,7 тенге, продажи – 534 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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