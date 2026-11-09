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Финансы

Утвержден перечень международных кредитных рейтинговых агентств

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 11:39 Фото: pixabay
Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 30 октября 2026 года утвержден перечень международных кредитных рейтинговых агентств, сообщает Zakon.kz.

В Перечень международных кредитных рейтинговых агентств включены:

  • Standard & Poors (Стандард энд Пурс).
  • Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис).
  • Fitch (Фич).
  • A.M. Best (Эй.Эм.Бест).
  • Morningstar DBRS (Морнинстар ДиБиЭрЭс).

Приказ вводится в действие с 17 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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