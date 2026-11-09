Утвержден перечень международных кредитных рейтинговых агентств
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Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 30 октября 2026 года утвержден перечень международных кредитных рейтинговых агентств, сообщает Zakon.kz.
В Перечень международных кредитных рейтинговых агентств включены:
- Standard & Poors (Стандард энд Пурс).
- Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис).
- Fitch (Фич).
- A.M. Best (Эй.Эм.Бест).
- Morningstar DBRS (Морнинстар ДиБиЭрЭс).
Приказ вводится в действие с 17 ноября 2026 года.
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