Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,98 тенге, евро – 502,45 тенге, рубля – 5,45 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500,8 тенге, продажи – 505,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,30 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447,6 тенге, продажи – 450,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 501,1 тенге, продажи – 505,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,20 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.