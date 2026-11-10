Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 10 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,98 тенге, евро – 502,45 тенге, рубля – 5,45 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,33 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500,8 тенге, продажи – 505,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,30 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447,6 тенге, продажи – 450,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 501,1 тенге, продажи – 505,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,20 тенге, продажи – 5,27 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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