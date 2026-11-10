В Казахстане могут вести дополнительные требования к рассрочкам

Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Виталий Тутушкин рассказал, какие изменения предлагается ввести на рынке небанковских краткосрочных рассрочек в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Виталий Тутушкин сообщил, что среди казахстанцев сегодня набирают популярность краткосрочные рассрочки от нефинансовых организаций, позволяющие приобрести товар или услугу сразу, а оплату разделить на несколько частей. Как правило, платежи распределяются на четыре равные части. Между тем, по его словам, такие действия могут нести и негативные последствия.

"Рассрочка является финансовым обязательством и увеличивает долговую нагрузку человека. Однако операции с большинством нефинансовых организаций не отражаются в кредитной истории и не подпадают под действующие требования по защите прав потребителей финансовых услуг. В результате условия начисления штрафов и неустоек могут быть менее прозрачными, а общая долговая нагрузка гражданина остается неочевидной для него самого и других кредиторов. Без данных кредитных бюро сложно объективно оценить масштабы таких обязательств и своевременно выявлять накопление рисков", – заявил он.

По его данным, Национальный банк не планирует ограничивать доступность рассрочек для населения. Основная задача – повысить прозрачность рынка и установить минимальные требования к защите потребителей.

"Предполагаемые меры касаются прежде всего раскрытия условий договоров, а не регулирования цен или объемов рассрочек. В том числе предлагается раскрыть все существенные условия договора, включая размеры штрафов и неустоек за просрочку, установление требований к рекламе рассрочек, чтобы она не вводила потребителей в заблуждение, проработка вопроса учета операций по рассрочкам в кредитных бюро для формирования более полной картины долговой нагрузки населения", – пояснил зампред Нацбанка.

Он также рассказал, что нужно делать гражданам при оформлении такой рассрочки.

"Перед оформлением рассрочки важно внимательно ознакомиться с договором и заранее оценить свои финансовые возможности. В частности, необходимо проверить: общую сумму выплат, размеры штрафов и неустоек, последствия просрочки или неоплаты, совокупный размер ежемесячных платежей по всем имеющимся кредитам и рассрочкам. Также рекомендуется сохранять копию договора и график платежей. Рассрочка должна оставаться доступным способом оплаты, но при этом быть понятной и безопасной для потребителя", – резюмировал Виталий Тутушкин.

Казахстанцы нередко берут кредиты на повседневные покупки, оформляют сразу несколько рассрочек и откладывают заботу о пенсии на потом. Как не попасть в долговую ловушку, правильно распределять доходы и создавать накопления, можно прочитать здесь.