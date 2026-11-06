Кредиты, накопления и пенсия: как избежать финансовых ошибок

Казахстанцы нередко берут кредиты на повседневные покупки, оформляют сразу несколько рассрочек и откладывают заботу о пенсии на потом. Как не попасть в долговую ловушку, правильно распределять доходы и создавать накопления – об этом Zakon.kz рассказал финансовый консультант Медет Туранов.

Когда кредит оправдан

По словам Медета Туранова, кредит сам по себе не является ни хорошим, ни плохим финансовым инструментом. Все зависит от цели займа. Он может быть оправдан при покупке жилья, получении образования или развитии бизнеса, если эти вложения принесут пользу и доход в будущем.

"Прежде чем брать кредит, всегда надо думать, для чего этот кредит нужен сейчас, – на развитие или на эмоциональные, импульсивные покупки. Спросить себя – изменит ли и улучшит ли ситуацию сегодня? И как это повлияет на завтра, на мое будущее. И самое важное, – нельзя брать кредит, чтобы погашать старые кредиты. Так человек может попасть в огромную долговую яму, выбраться из которой будет непросто", – советует Туранов.

Эксперт отмечает, что по банковским нормативам долговая нагрузка не должна превышать 50% дохода. Однако для семейного бюджета более комфортным ориентиром эксперт считает 20-30%.

Чем опасны рассрочки

По наблюдениям Медета Туранова, многие покупатели регулярно заказывают товары на маркетплейсах, не задумываясь об общей сумме обязательств.

Например, десять рассрочек по 15 тысяч тенге превращаются в ежемесячный платеж уже в 150 тысяч тенге. При зарплате 450 тысяч тенге это уже треть дохода.

"Рассрочка не делает покупку дешевле, она делает оплату незаметнее, а незаметные расходы иногда оказываются самыми опасными. Если человек все рассчитал, и понимает, что после погашения кредитов у него практически не остается денег на жизнь, то надо серьезно подумать, нужен ли этот кредит или рассрочка сейчас. К вопросу кредитования надо подходить трезво, с умом, дать время остыть эмоциям, и только потом принимать решение", – предупреждает спикер.

При потере работы или снижении заработка такие обязательства могут стать серьезной проблемой.

Как правильно погашать долги

Если кредитов несколько, Медет Туранов рекомендует прежде всего не допускать просрочек. Необходимо выписать остаток каждого долга, процентную ставку, ежемесячный платеж, срок и общую переплату.

По его словам, выгоднее досрочно погашать кредиты с наиболее высокой ставкой. Но иногда разумнее сначала закрыть небольшой заем, чтобы сократить количество обязательств.

При частичном погашении также важно определить, что нужнее семье: уменьшить ежемесячную нагрузку или сократить срок кредита.

С чего начать накопления

Туранов советует вести учет всех доходов и расходов, разделяя их на обязательные платежи, затраты на здоровье и развитие, а также развлечения и необязательные покупки.

Даже при небольшом заработке он рекомендует постепенно создавать финансовую подушку безопасности, откладывая сначала хотя бы 1-5% дохода.

Отдельное внимание эксперт уделяет пенсионным накоплениям. По его мнению, готовиться к пенсии необходимо с первого заработка, не полагаясь исключительно на государственные выплаты и ЕНПФ.

В 30 лет, по его расчетам, можно направлять на будущую пенсию 10-15% дохода, а в 50 лет – более 20%, учитывая возможности семейного бюджета.

Финансовая стабильность начинается с привычек

Финансовый консультант подчеркивает, что финансовое благополучие зависит не только от размера заработка, но и от умения распоряжаться деньгами. Прежде чем брать кредит или оформлять рассрочку, необходимо оценить последствия для будущего бюджета. При этом важно постепенно создавать резерв и заботиться о пенсионных накоплениях.

"Финансовое планирование – это умение не только экономить, а правильно распределять свои доходы", – считает Медет Туранов.

При этом высокий доход сам по себе не гарантирует финансовой стабильности. Можно зарабатывать миллион в месяц и не иметь ни тенге сбережений, а можно получать условные 200 тысяч тенге и со временем накопить финансовую подушку в миллион. Все зависит не только от размера заработка, но и от того, насколько грамотно человек распоряжается своими деньгами, контролирует расходы и регулярно откладывает часть дохода.

Финансовая устойчивость начинается с контроля над собственными расходами и осознанного отношения к кредитам. Даже небольшие, но регулярные накопления помогают создать резерв на непредвиденные обстоятельства и подготовиться к пенсионному возрасту. Главное – жить по средствам, не тратить будущие доходы на необдуманные покупки и планировать свои финансы заранее.