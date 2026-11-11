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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 ноября

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Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 11 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,52 тенге, евро – 502,21 тенге, рубля – 5,41 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 450 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 495 тенге, продажи – 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 447,10 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 496,5 тенге, продажи – 501,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,26 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 444,6 тенге, продажи – 447,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 497,3 тенге, продажи – 502,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,24 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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