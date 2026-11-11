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Финансы

Квартира с ремонтом или голые стены: где казахстанцы теряют миллионы

парень и девушка в новой квартире, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 14:58 Фото: magnific
Покупка квартиры без отделки в новостройке многим кажется выгоднее: жилье выходит дешевле, а ремонт можно сделать потом, по своему вкусу. Однако не сведут ли всю экономию "на нет" расходы на стройматериалы и работы? Какой вариант предпочтительнее казахстанцам в 2026 году, выяснял Zakon.kz.

Сколько стоят бетонные стены?

В Казахстане большинство квартир в новостройках продается без чистовой отделки. По оценке девелопера, эксперта в сфере строительства и реновации Дилары Сейтнуровой, доля предложений с готовым ремонтом составляет около 8%, и выбор между готовой отделкой и самостоятельным ремонтом может существенно повлиять на окончательную стоимость жилья.

По данным БНС АСПиР РК, в октябре 2026 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Алматы составляла 746 673 тенге, в Астане – 746 490 тенге. Таким образом, квартира площадью 50 квадратных метров в обоих городах обойдется примерно в 37,3 млн тенге.

Однако это только начало расходов. Как утверждает эксперт, отделка от застройщика увеличивает стоимость квартиры в среднем на 12-15%. В нашем примере покупателю придется дополнительно заплатить от 4,5 до 5,6 млн тенге.

Итоговая стоимость жилья с готовой отделкой составит примерно 41,8-42,9 млн тенге против 37,3 млн тенге.

Можно ли сэкономить миллионы на ремонте?

По словам специалиста, стоимость самостоятельного ремонта зависит прежде всего от состояния квартиры при передаче покупателю и выбранных материалов.

Предчистовая отделка, включающая подготовку помещений к заключительным работам, обходится примерно в 35 тыс. тенге за квадратный метр. Полный ремонт с чистовой отделкой стоит в среднем 60-100 тыс. тенге за квадратный метр, включая первоначальные работы. Дизайнерский ремонт начинается от 80 тыс. тенге.

Получается, что для квартиры площадью 50 квадратных метров расходы на самостоятельный ремонт составят от 3 до 5 млн тенге.

При выборе сравнительно недорогих материалов экономия может превысить 2 млн тенге. Однако при более дорогой отделке самостоятельный ремонт способен обойтись даже дороже предложения застройщика.

Но преимущество самостоятельного ремонта заключается не только в цене.

"Я покупала квартиру от застройщика и с ремонтом, и без ремонта. Ремонт я делала быстрее, чем сделал бы мне застройщик, при этом сама выбирала мастеров и качественные материалы, то есть весь процесс был под контролем".Диляра Сейтнурова

Особое значение имеют материалы, которые после завершения ремонта оказываются скрыты под отделкой. При "квартире с ремонтом" покупателю сложно проверить качество электропроводки, труб и других коммуникаций, если работы уже закончены.

Эксперт приводит пример электрических кабелей: разница в стоимости медных и алюминиевых проводников может достигать 30%. При этом замена предусмотренных проектом материалов более дешевыми не только влияет на качество, но и может нарушать технические требования.

Кто сделает ремонт быстрее?

Еще один аргумент в пользу готовой отделки – возможность быстрее заселиться. Однако, по опыту Дилары Сейтнуровой, самостоятельный ремонт вовсе не обязательно занимает больше времени.

Если грамотно организовать работу нескольких специалистов и выполнять разные операции параллельно, квартиру можно привести в жилое состояние примерно за месяц.

У застройщика, по оценке эксперта, отделочные работы могут занимать около трех месяцев. После этого потребуется дополнительное время на заказ и установку мебели. Разумеется, сроки зависят от степени готовности жилья, сложности ремонта и организации работ. Если квартира продается уже с завершенной отделкой, покупатель может заселиться значительно быстрее.

Важная деталь: чистовая отделка от застройщика обычно не означает, что квартира полностью готова для проживания.

"Если вы покупаете квартиру с чистовой отделкой у застройщика, то техники там никакой не предусмотрено. Будут только санузлы, санфаянс, электровыключатели и лампочки".Диляра Сейтнурова

Кухонный гарнитур, холодильник, стиральную машину и другую бытовую технику покупателю, как правило, придется приобретать отдельно. То же касается мебели. Следовательно, доплата за готовую отделку не избавляет от расходов на обустройство квартиры.

Какую квартиру выгоднее покупать для сдачи в аренду?

Если квартира приобретается для сдачи в аренду, эксперт рекомендует выбирать жилье без отделки.

"Если это для аренды, отделка, конечно, здесь однозначно черновая. Почему? Потому что весь ремонт будет делаться уже непосредственно под сдачу, там есть своя специфика, перепланировка, адаптация и так далее".Диляра Сейтнурова

Самостоятельный ремонт позволяет приспособить квартиру под потребности будущих арендаторов, выбрать износостойкие материалы и избежать расходов на переделку готовой отделки.

При этом в расчет необходимо включить и потерянный доход: пока идет ремонт, квартира не приносит арендную плату. Поэтому экономию на отделке следует сопоставлять со стоимостью месяца аренды.

Что проверить перед покупкой?

Выбирая квартиру с готовой отделкой, важно выяснить, что именно входит в ее стоимость. У разных застройщиков комплектация может различаться: от базовой отделки стен и полов до установки сантехники, межкомнатных дверей и освещения.

Не менее важно проверить условия договора, гарантию на выполненные работы и соответствие отделки заявленным характеристикам.

При покупке квартиры в черновой отделке стоит заранее составить смету с учетом электрики, сантехники, напольных покрытий, дверей и стоимости работы специалистов. Отдельно необходимо предусмотреть расходы на мебель и бытовую технику.

Расчеты показывают, что самостоятельный ремонт действительно способен сэкономить покупателю несколько миллионов тенге. Но эта выгода зависит от стоимости материалов, организации работ и конечных требований к квартире.

При этом у готовой отделки есть преимущество, которое сложно выразить в деньгах: покупателю не приходится самостоятельно заниматься ремонтом. Насколько оно оправдывает доплату, зависит уже от обстоятельств конкретной покупки.

Ранее мы назвали города Казахстана, где квартиры дорожают быстрее всего.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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