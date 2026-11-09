Названы города Казахстана, где квартиры дорожают быстрее всего

Цены на новостройки в РК продолжают расти, однако за год ситуация на рынке заметно изменилась. Одни города неожиданно вышли в лидеры, другие резко сбавили темпы. Где сейчас самое дорогое жилье и что произошло с ценами за последние 12 месяцев, выяснял Zakon.kz.

Регионы ставят рекорды, мегаполисы отдыхают

В октябре 2026 года цены на новое жилье в Казахстане по сравнению с сентябрем выросли на 0,5%. С начала года квартиры подорожали на 7,3%, а за год – на 10,4%. Такие данные приводит Бюро национальной статистики АСПиР РК.

При этом наиболее заметное повышение цен произошло вовсе не в крупнейших городах страны.

Лидером октября стала Кызылорда, где стоимость новостроек за месяц увеличилась на 5,3%. Следом расположились Актобе (+4,6%) и Уральск (+3,1%). В Алматы цены выросли на 0,9%, а в Астане практически не изменились, прибавив лишь 0,1%.

Фото: Zakon.kz

Астана догнала Алматы: цена вопроса – 183 тенге

Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Казахстане в октябре достигла 629 463 тенге.

Самые дорогие квартиры по-прежнему продаются в Алматы и Астане. Однако разница между двумя мегаполисами теперь составляет всего 183 тенге за квадратный метр. В Алматы средняя цена достигла 746 673 тенге, в Астане – 746 490 тенге.

На противоположном конце рейтинга находятся Уральск (349 668 тенге), Актобе (372 750 тенге) и Кокшетау (376 843 тенге). Здесь квадратный метр нового жилья стоит значительно дешевле общереспубликанского уровня.

Как видим, стоимость жилья в самом дорогом и самом дешевом городах различается более чем вдвое.

Например, квартира площадью 60 квадратных метров в Алматы обойдется в среднем в 44,8 млн тенге, а в Уральске – в 21 млн тенге. Экономия при покупке составит почти 24 млн тенге.

Рынок жилья Казахстана входит в период ценового противоречия, считает эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова. За год рост цен на новостройки замедлился с 13,1% до 10,4%, ввод жилья увеличился на 2,7%, а количество сделок за девять месяцев сократилось на 5,6%.

"Если тенденция сохранится, застройщикам придется выбирать между сокращением темпов продаж и пересмотром ценовой политики". Эльвира Сагандыкова

А что было год назад?

Сравнение с октябрем 2025 года показывает, что рынок первичного жилья Казахстана заметно сбавил темпы.

Год назад месячный рост цен составлял 1%, теперь – 0,5%. Годовое удорожание замедлилось с 13,1% до 10,4%, а рост с начала календарного года – с 12,5% до 7,3%. Таким образом, месячные темпы повышения цен сократились вдвое, а накопленный рост за десять месяцев оказался на 5,2 процентного пункта ниже прошлогоднего.

При этом средняя стоимость квадратного метра растет. В октябре 2025 года она составляла 555 161 тенге, а спустя год достигла 629 463 тенге. Разница – 74 302 тенге, или 13,4%.

Год назад самым быстро дорожающим рынком был Павлодар, где годовой рост цен достигал 24,2%. Теперь этот показатель снизился до 10,6%.

Совершенно противоположная ситуация сложилась в Туркестане. В октябре 2025 года новостройки здесь подорожали всего на 1,9%, а в октябре 2026 года годовой рост достиг 19,4%. Это самый высокий показатель среди представленных городов. Значительно ускорилось подорожание и в Актобе – с 11,5% до 18,7%. В Алматы годовой рост замедлился с 16,2% до 14,3%, в Астане – с 13,7% до 10,2%.

Особенно заметное снижение произошло в Конаеве, где годовой показатель опустился с 17,8% до 3,2%.

В целом, динамика последних месяцев говорит о том, что рынок новостроек Казахстана становится все более неоднородным, и общереспубликанские показатели уже не отражают ситуацию в отдельных городах.

"В одних регионах застройщики смогут продолжать повышать цены, а в других им придется конкурировать за покупателей скидками и более выгодными условиями приобретения жилья". Эльвира Сагандыкова

Ранее мы рассказали о еще одной тенденции на рынке недвижимости в Казахстане. Рост цен на новостройки сегодня поддерживается прежде всего увеличением себестоимости строительства, а не покупательским спросом. Поэтому даже при сокращении числа покупателей застройщики не готовы продавать жилье ниже себестоимости.