Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,76 тенге, евро – 495,37 тенге, рубля – 5,37 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 492 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444,5 тенге, продажи – 446,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 492,2 тенге, продажи – 497,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 443,8 тенге, продажи – 446,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 492,9 тенге, продажи – 498,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,23 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.