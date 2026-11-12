Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 ноября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 12 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,76 тенге, евро – 495,37 тенге, рубля – 5,37 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 492 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444,5 тенге, продажи – 446,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 492,2 тенге, продажи – 497,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,25 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 443,8 тенге, продажи – 446,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 492,9 тенге, продажи – 498,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,23 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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