Можно ли исправить кредитную историю в Казахстане – советы экономиста

Отказ банка в кредите не всегда означает, что дорога к заемным деньгам закрыта. Даже после серьезных просрочек финансовую репутацию можно постепенно восстановить. Какие способы действительно работают и сколько времени для этого потребуется, выяснял Zakon.kz.

Сначала диагноз, потом лечение

Плохая кредитная история может стать серьезным препятствием для человека, который собирается приобрести жилье, автомобиль или взять заем на развитие бизнеса. Причем иногда о проблемах со своей кредитной репутацией люди узнают только после отказа банка.

Экономист Тулеген Аскаров советует в такой ситуации не отчаиваться и не торопиться подавать новые заявки. Прежде всего необходимо выяснить, что именно не устраивает потенциальных кредиторов.

"Первое, с чего я бы рекомендовал начать, – получить свою кредитную историю и внимательно ее изучить. В Казахстане действует достаточно развитая система кредитных бюро. Человек может не только получить необходимые сведения, но и обратиться за разъяснениями. Ему помогут разобраться, какие проблемы существуют и что можно предпринять для их решения", – говорит эксперт.

В стране работают две организации, аккумулирующие сведения о заемщиках: Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ).

Получить персональный кредитный отчет можно несколькими способами:

На сайте Первого кредитного бюро или через его мобильное приложение. Один раз в календарный год полный отчет предоставляется бесплатно.

Через портал eGov.kz. П потребуется электронная цифровая подпись.

На сайте Государственного кредитного бюро, где для физических лиц предусмотрено бесплатное получение кредитного отчета.

При личном обращении в ЦОН или отделение Казпочты.

В отчете содержатся сведения о действующих и погашенных кредитах, просрочках и других кредитных обязательствах. Именно эту информацию необходимо проверить прежде, чем пытаться улучшить свою репутацию.

Чужие ошибки могут стоить кредита

Иногда причиной отказа становятся недостоверные сведения. Например, человек полностью погасил заем, но в кредитной истории продолжает числиться задолженность. Бывают и более неприятные случаи, когда в отчете обнаруживается кредит, который гражданин вообще не оформлял.

Ошибочную информацию можно оспорить. Для этого следует обратиться в банк или микрофинансовую организацию, передавшую сведения, либо подать заявление через кредитное бюро.

На портале eGov.kz предусмотрена бесплатная услуга оспаривания информации в кредитном отчете. В заявлении необходимо указать кредитора, номер договора, характер ошибки и правильные сведения. При необходимости можно приложить подтверждающие документы.

Следует учитывать, что сведения обновляются не мгновенно. Согласно законам, поставщики обязаны передавать изменения в кредитные бюро в течение 15 рабочих дней, коллекторские агентства – 30 календарных дней.

Если просрочка действительно была, удалить ее по заявлению заемщика нельзя. Исправлению подлежат именно недостоверные сведения.

Старые долги придется закрыть

По мнению экономиста, главное условие восстановления кредитной репутации – урегулирование существующих задолженностей.

"Если есть просроченные кредиты, неоплаченные обязательства, нужно прежде всего заняться ими. По возможности полностью погасить задолженность, урегулировать спорные вопросы с кредиторами. Пока человек не решил проблему старых долгов, рассчитывать на серьезное улучшение кредитной репутации достаточно сложно". Тулеген Аскаров

Если погасить задолженность сразу невозможно, можно обратиться к кредитору с просьбой о реструктуризации. Изменение графика платежей, увеличение срока займа или другие согласованные условия могут помочь избежать дальнейшего накопления просрочек.

При этом само наличие действующего кредита не означает плохую кредитную историю. Гораздо важнее, насколько аккуратно заемщик выполняет свои обязательства.

Банки также оценивают долговую нагрузку клиента. Даже при отсутствии просрочек в новом кредите могут отказать, если значительная часть доходов уже уходит на обслуживание прежних займов.

Покажите банку свою лояльность

После урегулирования долгов эксперт рекомендует обратить внимание на отношения с банком, в котором человек планирует кредитоваться.

"Я бы посоветовал заранее определиться с банком, в котором вы собираетесь брать кредит. Прийти туда, открыть счет, небольшой депозит, начать пользоваться банковскими продуктами. Таким образом вы постепенно выстраиваете отношения: банк видит вашу финансовую активность и получает возможность оценивать вас как клиента". Тулеген Аскаров

И хотя открытие депозита или платежной карты само по себе не исправляет кредитную историю, наличие сбережений, регулярные поступления на счет и стабильный доход могут учитываться банком при оценке платежеспособности клиента.

Если кредитов никогда не было?

Отсутствие кредитной истории тоже иногда становится препятствием. Банк не располагает информацией о том, насколько дисциплинированно человек возвращает заемные средства.

В такой ситуации можно постепенно формировать положительную репутацию заемщика.

"Начинать с крупного займа совершенно необязательно. Можно рассмотреть небольшую сумму с посильными ежемесячными платежами". Тулеген Аскаров

Подойдет и кредитная карта с умеренным лимитом. Главное – не допускать просрочек и своевременно погашать задолженность.

При этом специально брать ненужные кредиты ради улучшения рейтинга не стоит. Дополнительные обязательства увеличивают долговую нагрузку, а нарушение графика платежей способно только усугубить ситуацию.

Когда прошлые просрочки перестанут мешать?

В Казахстане существует специальный механизм реабилитации кредитов, по которым ранее допускались просрочки свыше 90 дней - кредитное бюро может автоматически присвоить такому займу статус "Реабилитирован".

В частности, для полностью погашенного кредита предусмотрено присвоение статуса через 12 месяцев после погашения при соблюдении установленных условий, включая отсутствие просрочек на 30 и более дней по другим займам в этот период.

Важная особенность: статус присваивается конкретному кредитному договору, а не самому человеку и не всей его кредитной истории.

Отдельный вопрос – срок хранения кредитной истории. В разъяснении Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 1 сентября 2026 года указано, что он составляет пять лет с даты получения кредитным бюро последней информации о гражданине.

Наконец, необходимо остерегаться посредников, предлагающих за деньги удалить достоверные сведения о просрочках или гарантированно повысить кредитный рейтинг. Законного способа произвольно стереть такие записи не существует, – подчеркивает экономист.

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