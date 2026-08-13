Ставки по кредитам снизились: можно ли рефинансировать старый заем

Еще месяц назад кредиты в тенге обходились населению более чем в 21% годовых. В июне средняя ставка заметно упала. Почему это важно для тех, кто продолжает выплачивать долг перед банками, выяснял Zakon.kz.

Ставка упала, но старый кредит об этом "не знает"

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в июне средневзвешенная ставка по кредитам населению в тенге составила 19,5% против 21,4% в мае. Снижение составило 1,9 процентного пункта.

Еще заметнее изменилась стоимость потребительских займов: ставка снизилась с 23,3% до 21%.

Однако эти цифры не означают, что банки пересмотрели условия всех кредитов. АРРФР приводит средневзвешенные ставки по займам, выданным в соответствующем месяце. Если человек оформил кредит раньше по более высокой ставке, его платеж от июньской статистики автоматически не изменится.

Именно поэтому снижение ставок интересно прежде всего тем, у кого еще остается крупный долг по дорогому кредиту. В таком случае можно сравнить условия действующего договора с предложениями по рефинансированию.

Когда проценты превращаются в деньги

Представим заемщика, у которого осталось 4,5 млн тенге по потребительскому кредиту, а до полного погашения – два года. Сейчас он платит по ставке 26% годовых.

При такой ставке расчетный аннуитетный платеж составляет около 242,4 тыс. тенге в месяц, а за оставшиеся 24 месяца он выплатит около 5,82 млн тенге.

Если предположить, что новый кредит для рефинансирования можно получить под 21% годовых на тот же срок, ежемесячный платеж снизится примерно до 231,2 тыс. тенге. За два года общая сумма выплат составит около 5,55 млн тенге. Разница – около 11,2 тыс. тенге в месяц, то есть 269 тыс. тенге за весь оставшийся срок.

Это расчетный пример при одинаковой сумме и сроке. В реальном предложении результат может быть другим: имеет значение ГЭСВ, а также комиссии, страховка и другие обязательные платежи.

Остаток долга важнее ставки

Для заемщика с действующим кредитом важна не сама цифра 21%, а то, сколько денег ему осталось выплатить по старому договору, – поясняет финансист Арсен Темирбаев.

"Если до конца кредита еще несколько лет и ставка существенно выше нынешних предложений, даже небольшое снижение может дать заметную экономию. Если же кредит почти погашен, выгода от замены договора будет не сильна важна". Арсен Темирбаев

Поэтому сравнивать нужно два сценария: сколько заемщик заплатит до конца по нынешнему договору и сколько придется выплатить после рефинансирования.

Причем во втором случае следует учитывать полную стоимость нового кредита, а не только рекламную ставку. Разница между номинальными процентами может выглядеть привлекательной, но дополнительные расходы способны существенно уменьшить экономию, – предупреждает эксперт.

Июньское снижение ставок происходит при продолжающемся расширении кредитного рынка. В течение месяца банки выдали новых кредитов на 4,1 трлн тенге – на 18,7% больше, чем в июне 2025 года, – сообщил регулятор.

Портфель кредитов населению за месяц увеличился на 1,4%, до 25,8 трлн тенге. Потребительские займы выросли на 1,4%, до 17,3 трлн тенге, ипотечные – на 1,8%, до 7,4 трлн.

Хотите рефинансировать кредит? Что изменится с 18 августа

С 18 августа вступают в силу изменения, внесенные Постановлением Правления Нацбанка РК от 31 июля 2026 года №92 в правила расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика.

Для человека, который хочет заменить старый кредит новым, главное изменение содержится в пункте 87. В нем прямо говорится:

"В случае выдачи банковского займа заемщику в целях рефинансирования ранее заключенного договора банковского займа или предоставления микрокредита сумма задолженности по непогашенному займу или микрокредиту, подлежащая рефинансированию, не учитывается в расчете суммы задолженности по всем непогашенным займам и микрокредитам заемщика". Нацбанк РК

На практике это означает: если человек рефинансирует, например, 3 млн тенге, оставшиеся по старому кредиту, эти 3 млн не должны одновременно учитываться в его долговой нагрузке как старый непогашенный кредит и как новый заем.

При этом банк по-прежнему оценивает долговую нагрузку. В расчет берется совокупная задолженность, а отдельно рассчитываются показатели по беззалоговым потребительским, ипотечным и обеспеченным займам.

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