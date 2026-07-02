10 банков Казахстана снизили ставки по депозитам

После июньского снижения базовой ставки Нацбанка условия по тенговым депозитам начали меняться. Доходность вкладов пересмотрели сразу 10 банков – четыре малых, четыре средних и два крупных, сообщает Zakon.kz.

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5 июня Национальный банк снизил базовую ставку на 1 процентный пункт – до 17%. Как отмечают в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), вслед за этим банки начали корректировать доходность депозитов.

"На принятие решений оказывает влияние изменение базовой ставки Нацбанка, ставки других участников рынка, а также необходимость сохранения баланса между привлечением депозитов населения и расходами по фондированию". КФГД

Сберегательные депозиты стали главным объектом снижения ставок

Основная корректировка пришлась на сберегательные депозиты. В июне условия по сберегательным вкладам с правом пополнения пересмотрели семь банков, без права пополнения – девять. Для сравнения: по несрочным депозитам изменения внесли четыре банка, столько же – по срочным депозитам с правом пополнения. Именно поэтому сберегательные продукты стали главным сегментом снижения доходности.

При этом отдельные банки сохранили привлекательную доходность по краткосрочным продуктам. Максимальная ставка по сберегательным депозитам с правом пополнения, как и без него, по-прежнему достигает 20,5% годовых. По срочным депозитам с правом пополнения максимальная ставка составляет 20%, а по несрочным – 16,9%.

Мониторинг предложений банков также показывает, что по сравнению с маем часть участников рынка снизила доходность по краткосрочным депозитам примерно на 0,5-1,5 процентного пункта. Вместе с тем лучшие предложения по-прежнему находятся в диапазоне 20-20,5% годовых.

По несрочным депозитам максимальная ставка сохранилась на уровне 16,9%, средняя составила 15,2%, а минимальная – 13%. В сегменте срочных депозитов с правом пополнения максимальная доходность также не изменилась, оставшись на уровне 20% годовых, хотя отдельные банки снизили ставки по коротким срокам размещения.

Почему банки уменьшают ставки

В КФГД связывают происходящее не только со снижением базовой ставки, но и с ожиданиями дальнейшего замедления инфляции. Кроме того, банки постепенно уменьшают стоимость долгосрочного фондирования, поэтому наиболее заметное снижение доходности пришлось именно на вклады со средними и длительными сроками размещения.

"Наиболее существенное снижение ставок на более долгих сроках указывает на стремление банков снизить стоимость привлечения долгосрочного фондирования, вероятно, в связи с ожиданием рынка о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе". КФГД

Снижение доходности может продолжиться

В фонде отмечают, что часть участников рынка пока заняла выжидательную позицию, оценивая действия конкурентов.

"Некоторые банки занимают выжидательную позицию и отслеживают действия конкурентов. Из-за этого временного лага можно ожидать, что процесс снижения ставок продолжится и в следующем месяце". КФГД

Отметим, что очередное решение Национального банка по базовой ставке будет принято 24 июля.

Несмотря на начавшееся снижение ставок, тенговые депозиты сохраняют высокую реальную доходность даже на фоне замедления инфляции. В КФГД рекомендуют выбирать вклад не только по размеру вознаграждения, но и учитывать условия пополнения, досрочного снятия средств и пролонгации договора.

Кроме того, вкладчикам стоит помнить о действующих гарантиях фонда. По сберегательным депозитам в тенге гарантируется до 20 млн тенге, по другим тенговым депозитам – до 10 млн тенге, а по валютным вкладам – до 5 млн тенге.

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