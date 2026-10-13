Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 октября

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 13 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,31 тенге, евро – 504,56 тенге, рубля – 5,36 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448,6 тенге, продажи – 450,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 501,2 тенге, продажи – 505,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,29 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 450,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 501,8 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,24 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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