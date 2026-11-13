Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 ноября

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 13 ноября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 444,40 тенге (+0,8). Средневзвешенный курс евро составил 492,45 тенге (+0,86) Курс российского рубля на дневных торгах поднялся до 5,40 тенге (+0,03). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,43 тенге (-0,42). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,3-447,4 тенге, евро – по 492,9-497,8 тенге, рубли – по 5,17-5,29 тенге. Утром 13 ноября Национальный банк установил курс доллара 443,62 тенге, евро – 492,24 тенге, рубля – 5,36 тенге.

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