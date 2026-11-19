Новый подход к накоплениям позволяет рассчитывать на высокую ставку, пополнять вклад и не потерять почти все проценты, если планы внезапно изменятся.

Деньги на депозите приносят доход, но жизнь редко подстраивается под банковские сроки. Вчера вы были уверены, что сбережения не понадобятся в ближайшие месяцы, а сегодня сломалась машина или затопило квартиру. Искать деньги в долг или закрывать вклад и терять проценты? На казахстанском рынке появилось решение, которое позволяет избежать выбора между этими крайностями – депозит Eurasian Plus Евразийского банка.

Ремонт, которого не было в планах

Представим ситуацию. Алия отложила 5 миллионов тенге на ремонт квартиры и разместила его на трехмесячном депозите. За две недели до окончания срока сломалась машина. Ремонт обойдется в несколько сотен тысяч тенге, а автомобиль нужен каждый день. Сбережения есть, но они на депозите. Кредит означает переплату и новые ежемесячные платежи. Закрывать вклад тоже обидно: деньги работали почти весь срок, осталось 2 недели, а досрочное расторжение резко сокращает доход.

Именно на такие жизненные случаи рассчитан новый депозит Eurasian Plus: если деньги понадобятся до окончания срока, вкладчик сможет забрать их, сохранив доход, рассчитанный по половине первоначальной номинальной ставки.

Что означает "сохранить 50% ставки"

"Важная деталь: речь не о половине уже начисленных процентов, – рассказывает Александр Попов, исполнительный директор Управления развития некредитных продуктов Евразийского банка. – При досрочном закрытии банк рассчитает вознаграждение за фактический срок размещения по ставке, равной 50% номинальной ставки из договора. Допустим, вы открыли депозит под 17,38% (ГЭСВ от 18,84 до 18,86%) на три месяца, но решили забрать средства спустя два с половиной месяца. Вместо того, чтобы свести доход практически к нулю, банк применит ставку 8,69% годовых за фактический срок нахождения денег на вкладе. Основная сумма сбережений остается вашей".

Например, 5 000 000 тенге за 75 дней при ставке 8,69% годовых принесет около 89 000 тенге. Это пример без учета капитализации и пополнений: точная сумма зависит от договора. Правило действует и при незапланированном закрытии вклада незадолго до конца срока.

Чем еще "Eurasian Plus" отличается от привычных депозитов?

Обычно вкладчики выбирают между двумя преимуществами: высокой доходностью и свободным доступом к деньгам. По сберегательным депозитам ставки могут быть привлекательными, но досрочное закрытие обходится дорого, пересчет во многих банках идет под 0,1%. А более гибкие депозиты нередко предлагают меньшую ставку. Поэтому вкладчики идут за максимальной доходностью, надеясь, что деньги не понадобятся досрочно.

Новый продукт Eurasian Plus объединяет высокую ставку, пополнение и сохранение дохода по половине номинальной ставки при досрочном закрытии. Обязательного 30-дневного ожидания для возможности закрытия, как у сберегательного вклада, нет. Именно такое сочетание условий банк называет выгодным для вкладчиков.

"Когда мы разрабатывали Eurasian Plus, мы опросили клиентов. Оказалось, что для многих важна не только доходность, но и возможность забрать деньги раньше срока, не потеряв при этом все вознаграждение. Большинство клиентов отметили, что возможность сохранить доход в размере половины первоначальной ставки – это справедливый компромисс между доходностью и гибкостью", – отмечает Александр Попов.

Финансовая подушка должна быть не только надежной, но и доступной в любой момент, когда возникают непредвиденные расходы. Поэтому при выборе накопительного вклада важно смотреть не только на процентную ставку, но и на условия снятия денег. Ведь смысл таких накоплений – в возможности воспользоваться ими в случае непредвиденных обстоятельств.

Открыть депозит можно онлайн или в отделении банка. Начать можно с 1 000 тенге. Депозит разрешается пополнять в любое время: переводить часть зарплаты, премию или сэкономленные за месяц деньги.

Таким образом, Eurasian Plus позволяет формировать накопления, получать на них доход и при необходимости использовать эти средства, когда жизненные планы меняются.

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