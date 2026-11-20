10 привычек богатых людей: как они распоряжаются деньгами и на чем экономят
Богатство, которого не видно
Представьте двух автомобилистов. Первый ездит на машине стоимостью 15 млн тенге. Выглядит обеспеченным человеком, но есть одна подробность: 12 млн тенге он еще должен банку. Второй владеет автомобилем за 5 млн тенге без кредита, а еще 10 млн держит в инвестиционном портфеле.
Если сравнивать только машины, первый явно выигрывает. Если считать собственный капитал, ситуация противоположная: у первого в автомобиле лишь 3 млн тенге собственных средств, у второго совокупные активы достигают 15 млн тенге.
Этот пример приводит эксперт по инвестициям и личным финансам Асель Аульбекова. Она предлагает представить свое финансовое положение через десять лет, в ноябре 2036 года.
Вот два варианта.
- В первом у вас все хорошо. Вы росли в карьере, путешествовали, делали крупные покупки. Но ваш уровень жизни все еще полностью зависит от того, продолжаете ли вы работать.
- Во втором вы делали все то же самое. Но параллельно регулярно сохраняли часть заработанного, покупали активы и собирали инвестиционный портфель. И теперь у вас есть не только доход, но и капитал.
"Разница не обязательно в том, сколько вы зарабатывали. Разница в том, что вы делали с заработанными деньгами".Асель Аульбекова
Зарубежные исследования показывают, что состоятельные люди действительно отличаются от остальных не только размерами доходов, но и подходами к расходам, сбережениям и планированию.
Согласно исследованию Northwestern Mutual за 2024 год, 78% американских миллионеров считают себя дисциплинированными в финансовом планировании. А среди населения таких всего 45%.
Сначала себе, любимому!
Первые две типичные привычки успешных людей связаны с распределением заработанного: тратить меньше, чем получаешь, и откладывать деньги до того, как они разойдутся на повседневные расходы.
Один из способов закрепить такое поведение – автоматически переводить определенную сумму на накопительный счет сразу после получения зарплаты. Это может быть 5%, 10% или другая посильная доля дохода. Главное, чтобы перечисления не зависели от того, сколько денег случайно осталось в конце месяца.
Роскошь в кредит: быть или казаться?
Третья и четвертая привычки – не покупать статусные вещи ради впечатления на окружающих и оценивать кредиты по их влиянию на семейный бюджет.
Для Казахстана эта проблема особенно узнаваема. Дорогие смартфоны, автомобили престижных марок и масштабные семейные торжества нередко оплачиваются заемными средствами, утверждает финансовый консультант Турар Абди.
"Классическая история: покупка флагманского смартфона в кредит, автокредит на премиальный кроссовер или "той" на 300 человек за счет микрозаймов и кредитов".Турар Абди
Поклонение статусу заставляет людей работать по 12 часов в сутки, но весь заработок уходит не на создание собственного капитала, а на обслуживание долгов и имидж для окружающих, полагает эксперт.
Насколько незаметно накапливаются обязательства, показывает еще один расчет Асель Аульбековой.
При зарплате 400 тыс. тенге человек ежемесячно платит 100 тыс. за автомобиль, 25 тыс. – за телефон, 35 тыс. – за мебель и 60 тыс. – по потребительскому кредиту. Всего 220 тыс. тенге, или 55% дохода.
На остальные расходы остается 180 тыс. тенге. Из них еще предстоит оплачивать питание, коммунальные услуги, транспорт и другие повседневные потребности.
"Даже если банк готов выдать очередной заем, это не означает, что покупка соответствует реальным финансовым возможностям семьи".Асель Аульбекова
Деньги на "черный" день и доходы на каждый день
Пятая привычка – иметь финансовый резерв. Его задача – не приносить максимальную прибыль, а позволять оплачивать необходимые расходы при увольнении, болезни или других непредвиденных обстоятельствах.
Турар Абди рекомендует создавать запас на 3-6 месяцев жизни. Например, при обязательных семейных расходах 300 тыс. тенге в месяц резерв составит от 900 тыс. до 1,8 млн тенге. Для таких денег важны доступность и надежность хранения.
Шестая привычка – постепенно уменьшать зависимость от единственного источника дохода.
Дополнительная работа, собственное дело, арендные поступления, проценты по депозитам и дивиденды могут дополнять зарплату. Однако не каждый источник пассивен: недвижимость требует расходов на содержание, бизнес – управления, а инвестиции связаны с рисками.
При этом финансист предостерегает от накопления денег без понятной цели. Главная ошибка большинства – начинать копить деньги ради самих денег. Просто "собирать миллионы на счету" быстро надоедает, происходят срывы, и все накопленное за год спускается за одну неделю.
"Запомните: личные финансы нужны не для того, чтобы во всем себе отказывать. Они нужны для того, чтобы жить так, как вам хочется".Турар Абди
При этом цели могут быть совершенно разными: образование детей, собственное жилье, возможность сменить работу или раньше выйти на пенсию. От них зависят необходимая сумма, сроки накопления и допустимый инвестиционный риск.
Богатые умеют ждать
Седьмая и восьмая привычки – инвестировать регулярно и строить планы на годы вперед.
В том же исследовании Northwestern Mutual 84% американских миллионеров сообщили, что имеют долгосрочный финансовый план, учитывающий периоды экономического роста и спада. Среди населения в целом таких оказалось 52%.
Длительный горизонт особенно важен при регулярных инвестициях. Например, если ежемесячно направлять по 30 тыс. тенге и получать условную среднегодовую доходность 10% с ежемесячным начислением, за десять лет можно накопить около 6,1 млн тенге.
Из этой суммы 3,6 млн тенге составят собственные взносы, остальное – расчетный инвестиционный доход.
Не складывать все яйца в одну корзину
Девятая привычка – управлять рисками вместо постоянной погони за максимальной доходностью.
Вложения в акции, облигации, депозиты и недвижимость отличаются по надежности, ликвидности и потенциальной прибыли. Распределение денег между несколькими инструментами помогает уменьшить зависимость от одного актива, хотя полностью исключить потери невозможно.
Исследование Northwestern Mutual показывает, что состоятельные американцы уделяют этому вопросу значительное внимание. В частности, 84% опрошенных миллионеров учитывают в финансовых планах возможные изменения экономической ситуации.
Наконец, десятая привычка – регулярно оценивать собственное финансовое положение.
Турар Абди предлагает хотя бы раз в неделю просматривать аналитику расходов в банковских приложениях. Необязательно записывать каждую покупку: важнее понимать, какие категории поглощают основную часть бюджета.
Но одного учета расходов недостаточно. Полезно также следить за изменением чистого капитала – разницы между стоимостью всех активов и суммой обязательств.
Предположим, у двух семей одинаковый ежемесячный доход – 800 тыс. тенге. Первая за год накопила 2 млн тенге и сократила задолженность на 1 млн. Вторая приобрела автомобиль в кредит и увеличила долг на 4 млн тенге.
По размеру зарплаты семьи равны. По изменению финансового положения – нет. Именно поэтому оценивать свое благосостояние полезно не только по доходам и покупкам, но и по тому, сколько собственного капитала удалось сохранить и накопить за год.
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