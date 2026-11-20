Часто кажется, что богатым людям просто повезло: родились в обеспеченной семье, оказались в нужном месте, получили наследство или вовремя сделали удачное вложение. Но почти за всеми крупными состояниями стоят привычки, которые доступны практически каждому, сообщает Zakon.kz.

Богатство, которого не видно

Представьте двух автомобилистов. Первый ездит на машине стоимостью 15 млн тенге. Выглядит обеспеченным человеком, но есть одна подробность: 12 млн тенге он еще должен банку. Второй владеет автомобилем за 5 млн тенге без кредита, а еще 10 млн держит в инвестиционном портфеле.

Если сравнивать только машины, первый явно выигрывает. Если считать собственный капитал, ситуация противоположная: у первого в автомобиле лишь 3 млн тенге собственных средств, у второго совокупные активы достигают 15 млн тенге.

Этот пример приводит эксперт по инвестициям и личным финансам Асель Аульбекова. Она предлагает представить свое финансовое положение через десять лет, в ноябре 2036 года.

Вот два варианта.

В первом у вас все хорошо. Вы росли в карьере, путешествовали, делали крупные покупки. Но ваш уровень жизни все еще полностью зависит от того, продолжаете ли вы работать.

Во втором вы делали все то же самое. Но параллельно регулярно сохраняли часть заработанного, покупали активы и собирали инвестиционный портфель. И теперь у вас есть не только доход, но и капитал.

"Разница не обязательно в том, сколько вы зарабатывали. Разница в том, что вы делали с заработанными деньгами". Асель Аульбекова

Зарубежные исследования показывают, что состоятельные люди действительно отличаются от остальных не только размерами доходов, но и подходами к расходам, сбережениям и планированию.

Согласно исследованию Northwestern Mutual за 2024 год, 78% американских миллионеров считают себя дисциплинированными в финансовом планировании. А среди населения таких всего 45%.

Сначала себе, любимому!

Первые две типичные привычки успешных людей связаны с распределением заработанного: тратить меньше, чем получаешь, и откладывать деньги до того, как они разойдутся на повседневные расходы.

Один из способов закрепить такое поведение – автоматически переводить определенную сумму на накопительный счет сразу после получения зарплаты. Это может быть 5%, 10% или другая посильная доля дохода. Главное, чтобы перечисления не зависели от того, сколько денег случайно осталось в конце месяца.

Роскошь в кредит: быть или казаться?

Третья и четвертая привычки – не покупать статусные вещи ради впечатления на окружающих и оценивать кредиты по их влиянию на семейный бюджет.

Для Казахстана эта проблема особенно узнаваема. Дорогие смартфоны, автомобили престижных марок и масштабные семейные торжества нередко оплачиваются заемными средствами, утверждает финансовый консультант Турар Абди.

"Классическая история: покупка флагманского смартфона в кредит, автокредит на премиальный кроссовер или "той" на 300 человек за счет микрозаймов и кредитов". Турар Абди

Поклонение статусу заставляет людей работать по 12 часов в сутки, но весь заработок уходит не на создание собственного капитала, а на обслуживание долгов и имидж для окружающих, полагает эксперт.

Насколько незаметно накапливаются обязательства, показывает еще один расчет Асель Аульбековой.

При зарплате 400 тыс. тенге человек ежемесячно платит 100 тыс. за автомобиль, 25 тыс. – за телефон, 35 тыс. – за мебель и 60 тыс. – по потребительскому кредиту. Всего 220 тыс. тенге, или 55% дохода.

На остальные расходы остается 180 тыс. тенге. Из них еще предстоит оплачивать питание, коммунальные услуги, транспорт и другие повседневные потребности.

"Даже если банк готов выдать очередной заем, это не означает, что покупка соответствует реальным финансовым возможностям семьи". Асель Аульбекова

Деньги на "черный" день и доходы на каждый день

Пятая привычка – иметь финансовый резерв. Его задача – не приносить максимальную прибыль, а позволять оплачивать необходимые расходы при увольнении, болезни или других непредвиденных обстоятельствах.

Турар Абди рекомендует создавать запас на 3-6 месяцев жизни. Например, при обязательных семейных расходах 300 тыс. тенге в месяц резерв составит от 900 тыс. до 1,8 млн тенге. Для таких денег важны доступность и надежность хранения.

Шестая привычка – постепенно уменьшать зависимость от единственного источника дохода.

Дополнительная работа, собственное дело, арендные поступления, проценты по депозитам и дивиденды могут дополнять зарплату. Однако не каждый источник пассивен: недвижимость требует расходов на содержание, бизнес – управления, а инвестиции связаны с рисками.

При этом финансист предостерегает от накопления денег без понятной цели. Главная ошибка большинства – начинать копить деньги ради самих денег. Просто "собирать миллионы на счету" быстро надоедает, происходят срывы, и все накопленное за год спускается за одну неделю.

"Запомните: личные финансы нужны не для того, чтобы во всем себе отказывать. Они нужны для того, чтобы жить так, как вам хочется". Турар Абди

При этом цели могут быть совершенно разными: образование детей, собственное жилье, возможность сменить работу или раньше выйти на пенсию. От них зависят необходимая сумма, сроки накопления и допустимый инвестиционный риск.

Богатые умеют ждать

Седьмая и восьмая привычки – инвестировать регулярно и строить планы на годы вперед.

В том же исследовании Northwestern Mutual 84% американских миллионеров сообщили, что имеют долгосрочный финансовый план, учитывающий периоды экономического роста и спада. Среди населения в целом таких оказалось 52%.

Длительный горизонт особенно важен при регулярных инвестициях. Например, если ежемесячно направлять по 30 тыс. тенге и получать условную среднегодовую доходность 10% с ежемесячным начислением, за десять лет можно накопить около 6,1 млн тенге.

Из этой суммы 3,6 млн тенге составят собственные взносы, остальное – расчетный инвестиционный доход.

Не складывать все яйца в одну корзину

Девятая привычка – управлять рисками вместо постоянной погони за максимальной доходностью.

Вложения в акции, облигации, депозиты и недвижимость отличаются по надежности, ликвидности и потенциальной прибыли. Распределение денег между несколькими инструментами помогает уменьшить зависимость от одного актива, хотя полностью исключить потери невозможно.

Исследование Northwestern Mutual показывает, что состоятельные американцы уделяют этому вопросу значительное внимание. В частности, 84% опрошенных миллионеров учитывают в финансовых планах возможные изменения экономической ситуации.

Наконец, десятая привычка – регулярно оценивать собственное финансовое положение.

Турар Абди предлагает хотя бы раз в неделю просматривать аналитику расходов в банковских приложениях. Необязательно записывать каждую покупку: важнее понимать, какие категории поглощают основную часть бюджета.

Но одного учета расходов недостаточно. Полезно также следить за изменением чистого капитала – разницы между стоимостью всех активов и суммой обязательств.

Предположим, у двух семей одинаковый ежемесячный доход – 800 тыс. тенге. Первая за год накопила 2 млн тенге и сократила задолженность на 1 млн. Вторая приобрела автомобиль в кредит и увеличила долг на 4 млн тенге.

По размеру зарплаты семьи равны. По изменению финансового положения – нет. Именно поэтому оценивать свое благосостояние полезно не только по доходам и покупкам, но и по тому, сколько собственного капитала удалось сохранить и накопить за год.

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