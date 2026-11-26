Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 ноября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 26 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,57 тенге, евро – 501,54 тенге, рубля – 5,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 495 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 456,6 тенге, продажи – 459 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500,3 тенге, продажи – 504,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,38 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 456,1 тенге, продажи – 459 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 499,2 тенге, продажи – 504,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,33 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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