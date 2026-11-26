Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,57 тенге, евро – 501,54 тенге, рубля – 5,57 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 495 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 456,6 тенге, продажи – 459 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500,3 тенге, продажи – 504,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,38 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 456,1 тенге, продажи – 459 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 499,2 тенге, продажи – 504,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.