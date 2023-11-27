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Военнослужащий спас пенсионерку из горящего дома в Талдыкоргане

Военнослужащий спас пенсионерку из горящего дома в Талдыкоргане Фото: скриншот
Пожилую женщину спас военнослужащий военной полиции Вооруженных сил Жетысуской области. ЧП произошло в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Пожар в одном из частных домов Талдыкоргана разгорелся из-за нарушения правил пожарной безопасности. Пламя из печи перебросилось на мебель. В пылающем доме находилась 87-летняя женщина. На ее крик о помощи бросился Ерлик Канашев, говорится в сюжете телеканала "Астана".

"Когда забежал внутрь, увидел в прихожей бабушку, которая не могла ходить самостоятельно. Я ее поднял и отнес на безопасное расстояние. Спрашивал, есть ли кто еще в доме? Но женщина была в шоковом состоянии и не отвечала. Я снова забежал в дом, но дышать там было уже невозможно. Тогда я обвязал своей кофтой голову, чтобы защитить дыхательные пути и начал осматривать все комнаты. К счастью, в них никого больше не оказалось", – рассказал военнослужащий отделения военной полиции ВС гарнизона Жетысуской области Ерлик Канашев. 

Пока очевидцы вызывали спасателей, Ерлик сам начал тушить пламя. Вынес из дома газовый баллон, протянул от соседей шланг с водой. К этому времени подоспели пожарные.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что школьник из поселка Карасу Алматинской области остановил автобус, когда водителю стало плохо. 

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