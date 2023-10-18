Трюки на коляске: шымкентец влюбил в себя международное жюри патриотическим танцем

Паратанцор из Шымкента Ермек Калымбетов объездил Голландию, Японию и Прагу, завоевал медали, обеспечив себе участие на чемпионате мира, который состоится в конце ноября в Италии. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как казахстанец восхитил строгое жюри.

Сильнее судьбы

Ермек родился в Туркестанской области. Он всегда был окружен заботой и лаской родителей, которые ухаживали за ним, как за комнатным цветком и оберегали от всего плохо, даря лишь свет и тепло.

"Мама рассказывала, что, когда я находился у нее в утробе, врачи предвещали рождение урода, которое не сможет говорить, руки и ноги не будут двигаться. В общем стану для них обузой, которого нужно будет кормить с ложечки. Я родился с диагнозом спинномозговая натальная травма. Но благодаря упорному труду родителей, я соображаю, говорю, сам себя обслуживаю, только ноги не ходят. Куда только меня родители не водили: и к знахарям, и к профессорам, но я такой, какой есть". Ермек Калымбетов





Фото: из личного архива Ермека Калымбетова

До 9 класса Ермек учился в интернате. Был самым обычным ребенком: посещал занятия, преуспевал в спорте и имел друзей. Однако после завершения учебы, сменилась привычная обстановка, ему пришлось адаптироваться к новым условиям. Этот период жизни стал самым сложным.



"Я оказался в четырех стенах. Два года просто лежал в ауле. Ни с кем не общался. За мной смотрели родители. Было тяжело выйти из этого беспомощного состояния. Но все же решился поступить в колледж на программиста, и то отучился заочно", - вспоминает молодой человек.





Фото: из личного архива Ермека Калымбетова

В 2008 году парень отправился получать лечение в реабилитационном центре. Там он познакомился с тренером по легкой атлетике Арыстаном Орынбаевым. Стал участвовать в гонках на коляске на расстояние 100, 200, 400 метров, занимал призовые места внутри страны.



"В 2012 году полетел в Дубай, участвовал в турнире по легкой атлетике. Тогда я проиграл и был настолько подавлен. Для меня стало мечтой вновь когда-нибудь отправиться за границу, показать себя с лучшей стороны, обрадовать родителей, а возможно даже стать гордостью нашей страны". Ермек Калымбетов

Занятие по душе



Три года легкоатлет находился в поиске себя, искал еще одно занятие для души. Тогда узнал, что в Шымкенте открылась школа танцев на коляске. Решил попробовать.

"Никогда бы не подумал, что буду заниматься танцами, так как считал себя спортсменом. Сначала танцевать было непривычно. Тело не слушалось меня. Вообще управлять коляской, да еще успевать с движениями – для меня было что-то не сопоставимое. Подумал, что надолго здесь меня не хватит". Паратанцор





Фото: из личного архива Ермека Калымбетова

Но занятие за занятием музыка, танцы и Ермек сплетались в единое целое. Он понял, что нашел способ выражать свои эмоции, чувства, настроение. Таланливого танцора быстро заметили в Казахстане. В 2016 году ему наконец выпала возможность вновь увидеть мир и упускать шанс стать лучшим в своем деле - совсем не хотелось.



"Я отправился в китайский город Тайвань, где проходили Азиатские игры. Не боялся конкуренции. Напротив, красивые и одаренные танцоры в блестящих костюмах, виртуозно оттачивающие движения под зажигательную музыку, меня мотивировали настолько, что я подумал, что тоже так могу и даже лучше. И все получилось. Там я выиграл "золото" и "серебро". Эта победа дала старт на более амбициозные цели". Ермек Калымбетов

Старый друг

Весьма существенная роль, то, как откатаешь выступление, зависит от инвалидной коляски. В танцах обычные не подойдут, они громоздкие, тяжелые и медлительные. А профессиональные стоят больших денег.

"В Китае приобрел самую доступную мне по карману коляску. Оборудовал под свои потребности, где-то что-то закрутил и убрал, сделал так, чтобы мне было удобно танцевать. А специальные стоят от одного миллиона тенге и выше. Конечно, многое зависит от коляски и с новой было бы легче завоевывать медали, но я не нашел спонсоров. Хотя мой старый друг еще не подводил меня". Танцор





Фото: из личного архива Ермека Калымбетова

Судьи вздрогнули

7-8 октября 32-летний Ермек вместе со своей командой по паратанцам находился в Чехии. Там прошел международный лицензионный турнир Praque 2023 Para Dance Sport International Competition. В нем свои страны представили танцоры из 15 стран мира. Битва развернулась по классической европейской и латиноамериканской программам в трех группах - combi, duo и single. В первой танцуют колясочник и здоровый партнер, во второй - оба танцора на колясках, в третье - сольное исполнение.





Фото: из личного архива Ермека Калымбетова

Отточенные движения, пластика и харизма, а также невероятные трюки -особенный и красивый танец рожден на грани фола. К примеру, в сольном выступлении молодой человек в золотистом костюме предстает перед судьями в роли батыра. Патриотический күй "Адай" создает особенную атмосферу.

Элементы брейк-данса и сальто будоражат судей, которые не скрывают свое волнение и выражают восторг. Ермек заслуженно срывает победу из рук конкурентов, тем самым обеспечивает себе участие в чемпионате мира, которое пройдет с 25 по 28 ноября в Италии.



"До Чехии я участвовал в отборочных турнирах: в Голландии занял 2 место, а в Японии – 3. В Праге я взял три золотые медали, в таких категориях, как Single men class 2, Single men freestyle class 2 и вместе с напарницей Кульшум Аталыковой в Combi freestyle class 2". Житель Шымкента





За свои достижения он благодарит тренера Дарью Жумадиллаеву и директора федерации по паратанцам Алию Тусупбекову. В настоящее время Ермек усердно готовится к чемпионату мира и надеется победить.

Также житель Шымкента работает в реабилитационном центре, с 2015 года организовывает развлекательные мероприятия, отвечает за культурный досуг услугополучателей с инвалидностью.



Фото: из личного архива Ермека Калымбетова

Больше всего, как признается шымкентец, ему повезло с родными. Если бы не их поддержка, возможно он так и не раскрыл бы свой талант и не стал обладателем престижных наград.



"Близкие мне всегда во всем помогают, благодаря им я двигаюсь дальше. Я счастливый семьянин, люблю свою жену, воспитываю чудесную трехлетнюю дочь. Мечтаю, чтобы моя семья была большой, и чтобы дети мной гордились. Дочка пока маленькая, но думаю в будущем она сама выберет, чем заниматься по жизни, а я в любом случае буду ее поддерживать. Ермек Калымбетов





Фото: из личного архива Ермека Калымбетова

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