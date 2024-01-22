Педагог от ТикТок: учителя хайпуют ради знаний юзеров

Если вы родитель, вероятно, вас часто возмущает то, что ваш ребенок бывает неразлучен с мобильником. А зря. Лучше помогите ему подписаться на умных блогеров. С ними он проведет время весело и с пользой. Корреспондент Zakon.kz собрал аккаунты самых интересных учителей в ТикТоке.

Ботагоз Омарова

57-летняя Ботагоз Омарова живет в Жетысуской области. Она преподает русский язык и литературу в средней школе имени Бауыржана Момышулы с дошкольным мини-центром.

Фото: из личного архива Ботагоз Омаровой

Женщина признается, что с детства мечтала о профессии педагога. Сегодня ее стаж работы составляет 20 лет.

"⁠Люблю детей и свой предмет. Каждый день в школе прекрасен и неповторим. В рамках районного семинара у нас проводился семинар филологов. Руководство дало мне задание показать, что учитель тоже может создавать ролики для ТикТок. Это послужило поводом для ведения своей странички на платформе. За год на меня подписалмсь 35 тысяч человек, а с ноября в друзья добавились еще 70 тысяч пользователей. Сейчас за мной наблюдают 107 тысяч подписчиков". Ботагоз Омарова

Сначала у учительницы были попытки записывать обучающее видео. Но к ним не проявили особого интереса. Тогда блогер разбавила контент развлекательными роликами, они тут же стали набирать миллионные просмотры.

"Я поинтересовалась у класса, почему у моих обучающих роликов неудачный опыт? На что ребята ответили: "Ботагоз Зиядиновна, потому что у ваших подписчиков таких скучных учителей полно у себя в школах", – поделилась собеседница.

Тогда педагог отказалась от идеи вести образовательный контент. Но, как оказалось, "переменка" была короткой. В конце прошлого года Министерство просвещения проводило конкурс среди учителей Казахстана в ТикТок. Тогда Ботагоз Омарова решила снова испытать удачу.

"Дети подсказали, что лучше в публикациях мне делать акцент на юморе. И я решила, что не буду типичным учителем. Подумала, мне нужен хайп. Начала видеоурок с таких слов: "О Боже, чел! Ты до сих пор не знаешь эту тему? Будь со мной: коротко и ясно". И это сработало. Ролик быстро набрал 3,5 миллиона просмотров. Я получила массу положительных отзывов. Комментаторы с благодарностью писали, что наконец разобрались в правилах написания причастия и деепричастия", – говорит учительница.

Но слава оказалась недолгой. Вольные выражения возмутили старшее поколение. Они посчитали, что такой сленг не к лицу преподавателю.

"Хейт был настолько острый, что я сразу удалила 10 публикаций. У меня была слабость. Пришла в школу с опущенными руками. Думала все, на этом прекращу вести страницу. Но ученики меня поддержали, что нужно идти дальше. Я взяла себя в кулак. И в последнее время хейта практически нет. Я с радостью записываю обучающие ролики, понимая, что они нужны всем". Ботагоз Омарова

В коротком ролике учительницы русского языка и литературы умещаются основные правила грамматики. Она преподносит их аудитории в свободном и веселом формате.

"Такие темы сложно воспринимаются, поэтому я стараюсь коротко и ясно объяснить их в небольшом видео. В некоторых роликах я слишком тараторю, потому что стараюсь дать больше информации. Время не стоит на месте, молодежь хорошо разбирается в технологиях, и мы не должны отставать от них. Иногда на уроке не удается удержать внимание учеников, а в ТикТок они могут просмотреть видео в любое время и сколько угодно раз, это помогает им выучить модуль", – считает педагог.

Знания и уроки Ботагоз Омаровой пригодились не только ученикам, но и взрослым, которые делают вместе с детьми домашнее задание.

Хайдар Мурзахметов

27-летний Хайдар Мурзахметов работает учителем физики в Алматы в авторской школе Жании Аубакировой.

"В школьные годы у меня был отличный учитель физики, он стал для меня примером. Также мои родители – преподаватели, это тоже повлияло на мой выбор. Мне нравится работать с детьми, выстраивать хорошие взаимоотношения". Хайдар Мурзахметов

Фото: из личного архива Хайдара Мурзахметова

Стаж работы Хайдара уже почти пять лет. Парень признается, что любит не только учить, но и постоянно развиваться.

"Педагог играет ключевую роль в формировании будущего поколения. Мы развиваем не только академические, но и социальные, а также моральные ценности", – считает учитель.

Обзавестись ТикТок парня вдохновил популярный блогер-учитель Улан Усенов. Сейчас у учителя физики 34 тысячи подписчиков.

"Я до этого делал интересные уроки, но в соцсети не выкладывал, потому что боялся. Но прогресс не стоит на месте, нужно учиться пользоваться всеми доступными платформами для улучшения эффективности образовательного процесса. Главное – начать и не останавливаться". Хайдар Мурзахметов

На странице у молодого педагога различные скетчи, музыкальные каверы по физике, интересные и смешные ситуации на уроках, физические явления и их объяснение.

"Совмещать соцсети с работой не так легко, поскольку все упирается во время. Если нахожу окошко, то обдумываю следующее видео. Конечно, такой подход не заменит основное образование, но думаю, что он эффективен как дополнительный источник знаний", – делится Мурзахметов.

Игорь Гноевой

Ровесник Хайдара – Игорь Гноевой из Павлодара. Он работает в средней школе №40. 7,5 лет ведет начальные классы.

"Профессия учителя выбрала меня сама. Я поступал на переводчика иностранных языков, но группа расформировалась, так как студенты не платили за учебу, их отчислили. Нас осталось пять человек, нам предложили пойти на учителя начальных классов либо на социального педагога. В итоге судьба меня направила на учителя начальных классов", – признается молодой человек.

Фото: из личного архива Игоря Гноевого

Изначально ТикТок у Игоря Гноевого был для личного пользования. Позже на уроках стал замечать невероятно теплые эмоции детей. И этим ему хотелось поделиться с другими.

"Я решил выставить несколько видео. Людям это понравилось, они стали просить продолжения. Так мой аккаунт в ТикТок стал набирать популярность. Дорос до 25-тысячной аудитории. Если раньше вести страничку для себя было достаточно легко, то сейчас, когда видео набирают по шесть миллионов просмотров, я стал обдумывать идеи и готовиться к съемкам. Но не обойтись без искренности детей, которые умиляют своей чистотой". Игорь Гноевой

99% юзеров оставляют позитивные комментарии. Чаще они пишут о том, что на странице Игоря можно душевно отдохнуть, ведь снятое им видео "теплое, уютное и интересное".

"Прежде всего образовательный контент в ТикТок нужен молодым специалистам. Если у преподавателя нет азов, он может позаимствовать идеи у опытных педагогов. Делиться опытом, показывать свои фишки – хорошо. Мне нравится то, что сейчас происходит в моей жизни. Что будет дальше, я пока заглядывать в будущее не могу, потому что жизнь непредсказуема. Но мне очень бы хотелось иметь собственную частную школу, чтобы реализовать самые крутые планы и обучать детей по современным методикам", – выразил мнение блогер-учитель.

Даулетбек Хамза

Даулетбек Хамза больше четырех лет является преподавателем робототехники. В настоящее время он работает в Казахском национальном женском педагогическом университете.

"Cфера IT меня всегда интересовала. Меня вдохновляет возможность формировать знания у студентов и помогать им развиваться в области робототехники. Работа в этой сфере уникальна, она динамично меняется, а также позволяет взаимодействовать с передовыми технологиями. Радуюсь тому, как молодежь воплощает свои идеи в проектах, осваивает новые технологии и видит результаты своих усилий", – отметил парень.

Фото: из личного архива Даулетбека Хамза

Учитывая то, что вся молодежь сидит в социальных сетях, в том числе и в ТикТоке, Даулетбек Хамза намерен вывести образование на новый уровень.

"Идеи обычно приходят во время работы. Акцентирую свое внимание на том, чтобы использовать современные тренды по темам. Но есть свои сложности. Для того, чтобы снимать видео, приходится задерживаться после работы. Временами коллега помогает мне снимать ролики, которые монтирую я сам. И с подписчиками есть обратная связь. Многие понимают предоставленный контент сразу, а другие просят дополнительно объяснить материал". Даулетбек Хамза

По мнению вузовского педагога, если правильно использовать соцсети как инструмент, то можно донести до учащихся важные образовательные программы.

"Изначально был план с другом Азатом Жанкожа создать IT академию, в которой хотели дать учащимся правильное и качественное образование, а также направление в области IT. Сделать молодое поколение конкурентоспособным. Хочу, чтобы государство поддерживало молодых специалистов, несущих свои знания в массы. Я начал делиться своими знаниями по робототехнике в соцсетях. А мой друг пишет книгу о телекоммуникациях и сферах IT для молодых специалистов, эта книга скоро выйдет в свет". Даулетбек Хамза

Познавательные ролики набирают в TikTok миллионные просмотры. Люди приходят на платформу не только чтобы развлекаться и поднимать себе настроение, но и узнавать что-то новое и полезное. В том числе на платформу приходит все больше школьных учителей, которые снимают короткие ролики по истории, химии, физике, математике, казахскому и русскому языкам. Безусловно, они не заменят реальные уроки, но могут пробудить у подросткоы интерес к учебе.